Теракт в «Крокус Сити Холле»: новые подробности жуткой трагедии

В районе 20:00 по московскому времени в здание концертного зала ворвалась группа неизвестных. Они открыли огонь по людям и начали активно передвигаться по зданию, расстреливая людей в упор, о чем говорят многочисленные видеозаписи, публикуемые очевидцами в социальных сетях. Источник SHOT сообщил, что, как минимум, пять вооруженных людей вошли в здание с автоматами. По оценке других источников, их могло быть около 20. Однако точное число нападавших пока неизвестно.