Теракт в «Крокус Сити Холле»: новые подробности жуткой трагедии

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В районе 20:00 по московскому времени в здание концертного зала ворвалась группа неизвестных. Они открыли огонь по людям и начали активно передвигаться по зданию, расстреливая людей в упор, о чем говорят многочисленные видеозаписи, публикуемые очевидцами в социальных сетях. Источник SHOT сообщил, что, как минимум, пять вооруженных людей вошли в здание с автоматами. По оценке других источников, их могло быть около 20. Однако точное число нападавших пока неизвестно.
В помещении начался пожар, террористы продолжали перемещаться по зданию и расстреливать людей. Некоторые оказались отрезаны огнем от выхода.
Постепенно людей начали эвакуировать из здания, ОМОН начал проводить операцию по спасению людей и обезвреживанию террористов.
Позже на станцию «Мякинино», ведущей к Крокус Сити Холлу, прибыли дополнительные силы службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене, о чем сообщил московский Дептранс. Сейчас службы безопасности пытаются обеспечить эвакуированным гражданам путь в безопасную зону. Здание «Крокус Сити Холла» охвачено огнем.
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщает, что в МИД России поступают звонки из разных стран мира. Граждане обращаются с соболезнованиями в связи со страшной трагедией в «Крокус сити холл».
»…и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!», — передает Захарова.
Известно, что по поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. К «Крокус Сити Холлу» стянулись десятки единиц силовых структур Московской области.
О раненых в ходе жестокого нападения рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, он сообщает, что первые пострадавшие в результате стрельбы уже поступили в медицинские учреждения. 50 бригад скорой помощи отправили к «Крокус Сити Холлу».
Точное число пострадавших пока не указывается, по оценке различных источников в результате произошедшего могли погибнуть до полусотни человек, более сотни получили ранения. Пока ФСБ официально заявила только о 40 погибших и более 100 пострадавших. Однако работа на объекте еще ведется.
На произошедшее уже отреагировал глава Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин.
В ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
О произошедшем уже высказался и губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно. От лица жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — сообщил Моор.
Вице-спикер Мосгордумы и журналист Андрей Медведев предположил, что ответственной за теракт может быть украинская сторона.
«Неважно, кто совершил теракт в Москве. Ублюдки из РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ублюдки из „Легиона Свобода России“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Или исламисты. Или чисто украинская группа боевиков. Всех причастных все равно найдут и убьют. Так было уже в истории России. И всех организаторов всех крупных терактов ликвидировали без жалости», — написал он.
Официальные представители силовых структур пока не высказывали своей позиции, касательно организации теракта. также пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.