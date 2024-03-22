В Тюмени построят подземное бомбоубежище

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Сообщается, что бомбоубежище должно быть отдельно стоящим с автостоянкой, расположенной над сооружением. В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции.
Известно, что объект расположится на улице Ильюшина рядом с офисом Рощино. В мирное время там будут храниться несгораемые материалы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как суд заставил чиновников убрать опасную для тобольского аэропорта свалку.