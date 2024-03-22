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Published Сегодня, 11:08

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Подземное бомбоубежище появится в Тюмени

В Тюмени построят подземное бомбоубежище

22 марта 2024, 11:08
Фото: 1MI

Подземное бомбоубежище появится в Тюмени

Аэропорт Рощино построит в Тюмени подземное бомбоубежище. Сооружение будет вмещать до 300 человек. Заказ на разработку проектной документации объекта размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что бомбоубежище должно быть отдельно стоящим с автостоянкой, расположенной над сооружением. В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции.

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Известно, что объект расположится на улице Ильюшина рядом с офисом Рощино. В мирное время там будут храниться несгораемые материалы.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как суд заставил чиновников убрать опасную для тобольского аэропорта свалку.

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