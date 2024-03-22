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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В московском «Крокус Сити холле» неизвестные открыли стрельбу.

Есть погибшие: что известно о стрельбе в московском «Крокус Сити холле»

22 марта 2024, 18:32
Фото: 1MI
В московском «Крокус Сити холле» неизвестные открыли стрельбу.

В московском «Крокус Сити холле» неизвестные открыли стрельбу

Сегодня в 20:00 в «Крокус Сити Холле» москвы должен был состояться концерт группы «Пикник». Зрители уже заняли места в зале, как вдруг в здании начали звучать выстрелы. Неизвестные в камуфляжной одежде открыли огонь по людям из автоматов. Охрана не смогла их остановить.
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Москва

По предварительным данным, в ходе стрельбы могли погибнуть десятки человек, около сотни получили травмы. Официальных данных о численности пострадавших пока еще нет. Сейчас здание «Крокус Сити холла» окутано огнем, сообщается, что часть людей остались забаррикадированы в пылающем помещении.

Также внутри находятся около 5 вооруженных людей, открывших огонь. На место уже прибыли сотрудники московского СОБР и ОМОН, они были подняты по тревоге.

На произошедшее уже отреагировал глава Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин.

Вместе с тем Минздрав Подмосковья сообщает о том, что к зданию, где произошло вооруженное нападение, направлено более 50 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать.

«По всей видимости, охрана оказалась не готова», — комментируют очевидцы, публикуя видеозаписи с места происшествия.

На данный момент неизвестно кто мог открыть огонь в Москве и чем мотивировано жестокое нападение на мирных людей, собравшихся на концерте группы «Пикник». К слову, сами музыканты не пострадали. В момент теракта они находились в гримерке, и сейчас уже покинули здание.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. Однако, как уверен общественник Алексей Савоськин, находиться там уже небезопасно — на территорию могут проникнуть террористы.

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