Есть погибшие: что известно о стрельбе в московском «Крокус Сити холле»

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
По предварительным данным, в ходе стрельбы могли погибнуть десятки человек, около сотни получили травмы. Официальных данных о численности пострадавших пока еще нет. Сейчас здание «Крокус Сити холла» окутано огнем, сообщается, что часть людей остались забаррикадированы в пылающем помещении.
Также внутри находятся около 5 вооруженных людей, открывших огонь. На место уже прибыли сотрудники московского СОБР и ОМОН, они были подняты по тревоге.
На произошедшее уже отреагировал глава Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин.
Вместе с тем Минздрав Подмосковья сообщает о том, что к зданию, где произошло вооруженное нападение, направлено более 50 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать.
«По всей видимости, охрана оказалась не готова», — комментируют очевидцы, публикуя видеозаписи с места происшествия.
На данный момент неизвестно кто мог открыть огонь в Москве и чем мотивировано жестокое нападение на мирных людей, собравшихся на концерте группы «Пикник». К слову, сами музыканты не пострадали. В момент теракта они находились в гримерке, и сейчас уже покинули здание.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. Однако, как уверен общественник Алексей Савоськин, находиться там уже небезопасно — на территорию могут проникнуть террористы.