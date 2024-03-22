Есть погибшие: что известно о стрельбе в московском «Крокус Сити холле»

На данный момент неизвестно кто мог открыть огонь в Москве и чем мотивировано жестокое нападение на мирных людей, собравшихся на концерте группы «Пикник». К слову, сами музыканты не пострадали. В момент теракта они находились в гримерке, и сейчас уже покинули здание.