Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия в регионе

Вместе с тем могут отменить и занятия в тюменских университетах, Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле». Уже известно, что власти Воронежской области рекомендовали техникумам и колледжам провести занятия в дистанционном формате. Однако официальных заявлений от департамента образования Тюменской области или от правительства пока не поступало.