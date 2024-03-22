Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия в регионе

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
В социальных сетях губернатор региона сообщил о том, что все развлекательные мероприятия, запланированные на выходные, будут отменены.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — сообщил Моор.
Вместе с тем могут отменить и занятия в тюменских университетах, Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле». Уже известно, что власти Воронежской области рекомендовали техникумам и колледжам провести занятия в дистанционном формате. Однако официальных заявлений от департамента образования Тюменской области или от правительства пока не поступало.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что известно о жестокой стрельбе в московском концертном зале «Крокус сити холл» и кого обвиняют в организации теракта.