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Published Сегодня, 20:48

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Updated Сегодня, 20:50

Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия.

Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия в регионе

22 марта 2024, 20:48
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия.

Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия

В связи с трагическими событиями в московском «Крокус Сити Холле» в Тюменской области будут отменены все развлекательные мероприятия на ближайшие выходные, об этом сообщил губернатор Александр Моор.
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Оружие

В социальных сетях губернатор региона сообщил о том, что все развлекательные мероприятия, запланированные на выходные, будут отменены.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — сообщил Моор.

Вместе с тем могут отменить и занятия в тюменских университетах, Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле». Уже известно, что власти Воронежской области рекомендовали техникумам и колледжам провести занятия в дистанционном формате. Однако официальных заявлений от департамента образования Тюменской области или от правительства пока не поступало.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что известно о жестокой стрельбе в московском концертном зале «Крокус сити холл» и кого обвиняют в организации теракта.

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