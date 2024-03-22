Тюменский депутат заявил, что спас кошку от смерти

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Животное принадлежит жительнице одной из муниципальных квартир, которая по словам Вершина, ведет асоциальный образ жизни. В очередной день, когда кошка осталась одна, пришлось вскрыть дверь.
Кошку накормили. До хозяйки так и не удалось дозвониться.
«Выражаю признательность сердобольным жителям и всем, кто принял участие в мероприятии по спасению кошки! Обращаюсь ко всем владельцам животных — мы в ответе за тех кого приручили!» — сказал народный избранник.
Ранее «Наш город» сообщал о массовой гибели собак и кошек в частном секторе Тюмени. Местные жители крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.