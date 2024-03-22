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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Тюмени депутат спас кошку от голодной смерти

Тюменский депутат заявил, что спас кошку от смерти

22 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Тюмени депутат спас кошку от голодной смерти

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин рассказал, как спас кошку от смерти. По словам народного избранника, усатая мяукала на весь подъезд.

Животное принадлежит жительнице одной из муниципальных квартир, которая по словам Вершина, ведет асоциальный образ жизни. В очередной день, когда кошка осталась одна, пришлось вскрыть дверь.

Кошку накормили. До хозяйки так и не удалось дозвониться.

Как кошки овладели умением мяукать?
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«Выражаю признательность сердобольным жителям и всем, кто принял участие в мероприятии по спасению кошки! Обращаюсь ко всем владельцам животных — мы в ответе за тех кого приручили!» — сказал народный избранник.

Ранее «Наш город» сообщал о массовой гибели собак и кошек в частном секторе Тюмени. Местные жители крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

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