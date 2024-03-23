Теракт в Подмосковье: тюменцы несут цветы на «нулевой километр» на Цветном бульваре

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Подмосковье в здании «Крокус Сити Холл» был совершен теракт. Неизвестные открыли огонь из автоматов по людям, находящимся в концертном зале, после чего подожгли помещение. Погибли более 60 человек.