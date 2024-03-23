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В Тюмени усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

Теракт в Подмосковье: тюменцы несут цветы на «нулевой километр» на Цветном бульваре

23 марта 2024, 05:37
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

В Тюмени усилили меры безопасности. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук.
«В рамках утреннего селектора дал поручение руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность объектов жизнедеятельности города. Руководителями УК, социальных учреждений поставлена задача усилить защищенность объектов и в случае необходимости — оперативно сообщать в органы полиции и по телефону 112», — сообщил мэр.

По его словам, организациям, осуществляющим работу общественного транспорта, поручено вести контроль на транспортных средствах. По информации УМВД по Тюмени, в областной столице уже реализуются основные и дополнительные меры безопасности, направленные на обеспечение защиты жителей.

«Жители Тюмени, как и тысячи людей в нашей стране, скорбят по погибшим в теракте, совершенном в концертном зале „Крокус Сити Холл“. С утра многие несут цветы на „нулевой километр“ на Цветном бульваре со стороны улицы Орджоникидзе», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Подмосковье в здании «Крокус Сити Холл» был совершен теракт. Неизвестные открыли огонь из автоматов по людям, находящимся в концертном зале, после чего подожгли помещение. Погибли более 60 человек.

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