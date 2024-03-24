В России начался общенациональный траур по погибшим в «Крокусе»

13 сентября 1999 года — в связи с терактами в Москве и Буйнакске (Дагестан). Взрыв в Москве в ночь с 8 на 9 сентября в жилом доме по улице Гурьянова унес жизни 106 человек, из-за теракта 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе погибли 124 человека. В Буйнакске террористами был взорван пятиэтажный жилой дом по улице Шихсаидова, в котором жили семьи российских офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ, погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка.