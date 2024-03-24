В России начался общенациональный траур по погибшим в «Крокусе»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В этот день на зданиях приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные события и мероприятия, изменена сетка вещания телеканалов — из нее убраны юмористические и развлекательные передачи.
Последний раз общенациональный траур в стране объявляли в марте 2018 года — после крупнейшего за вековую историю России пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 60 человек, большая часть — дети, пострадали 79 человек. В ходе следственных мероприятий тогда выяснилось, что за неделю до трагедии в торговом центре отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.
7 октября 1993 года — 3–4 октября произошли вооруженные столкновения между сторонниками президента России Бориса Ельцина и основной части Верховного совета России во главе с Русланом Хасбулатовым. Погибли 147 человек.
31 мая 1995 года — в связи с землетрясением в Нефтегорске на Сахалине 28 мая, жертвами которого стали более 2 тысяч человек.
22 июня 1995 года — в связи с терактом в Буденновске (Ставропольский край). Тогда группа из 195 вооруженных боевиков под командованием террориста Шамиля Басаева, стоящего за организацией ряда резонансных терактов в России, напала на городскую больницу. Погибли 129 человек.
10 августа 1996 года — национальный траур был объявлен по всем жертвам чеченской войны 1994–1996 годов. Траур был объявлен после боев в Грозном, в которых погибли несколько 494 военнослужащих и около 2 тысячи мирных жителей.
28 сентября 1996 года — в связи с гибелью 22 человек, включая 21 ребенка, в результате столкновения автобуса с тепловозом в Ростовской области 26 сентября.
19 ноября 1996 года — в связи с терактом в жилом доме №58 по улице Ленина в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы, столицы Дагестана. В доме проживали семьи российских пограничников из Каспийского погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи, а также оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. В результате трагедии погибли 68 человек, в их числе — 20 детей.
17 февраля 1999 года — в связи с пожаром в здании Главного управления внутренних дел Самарской области 10 февраля, в котором погибли 57 человек.
21 марта 1999 года — в связи со взрывом на городском рынке Владикавказа 19 марта и поджогом психоневрологического диспансера в селе Михайловское Устюженского района Вологодской области 18 марта. В результате теракта во Владикавказе погибли 52 человека, в результате пожара в Вологодской области — 21.
13 сентября 1999 года — в связи с терактами в Москве и Буйнакске (Дагестан). Взрыв в Москве в ночь с 8 на 9 сентября в жилом доме по улице Гурьянова унес жизни 106 человек, из-за теракта 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе погибли 124 человека. В Буйнакске террористами был взорван пятиэтажный жилой дом по улице Шихсаидова, в котором жили семьи российских офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ, погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка.
23 августа 2000 года — гибель атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 «Курск» в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа.
5 июля 2001 года — в связи с катастрофой 4 июля пассажирского самолета Ту-154 под Иркутском, когда погибли 145 человек.
22 августа 2002 года — в связи с потерей на территории Чечни военного вертолета Ми-26 19 августа. Вертолет был поражен боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса, после чего машина аварийно приземлилась на минное поле и загорелась. Погибли 127 человек.
28 октября 2002 года — в связи с терактом в Театральном центре на Дубровке в Москве. Вечером 23 октября 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке проходил второй акт мюзикла «Норд-Ост». Во время представления 40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым взяли в заложники 916 человек (артистов, сотрудников площадки, зрителей), в том числе 100 детей.
С 23 по 25 октября благодаря усилиям переговорщиков были освобождены около 60 пленников. 26 октября у Театрального центра прозвучали первые выстрелы, спецподразделения ФСБ России провели вынужденную операцию по освобождению мирных граждан. Начался штурм. В результате теракта погибли 130 человек.
26 августа 2004 года — в связи с терактами 24 августа, в результате которых практически одновременно в воздухе над Ростовской и Тульской областями взорвались вылетевшие из аэропорта Домодедово пассажирские самолеты Ту-154Б-2 авиакомпании «Сибирь» и Ту-134А-3 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс». Погибли 89 человек.
6-7 сентября 2004 года — в связи терактом в Беслане. Во время торжественной линейки в бесланской школе №1 1 сентября 2004 года террористы под руководством Руслана Хучбарова (известного как Полковник) захватили более 1 тысячи учащихся, их родственников и учителей. Само здание заминировали. Почти три дня боевики удерживали заложников в спортивном зале.
Благодаря переговорам с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым — единственным человеком, которого террористы согласились впустить в здание, — 2 сентября были освобождены 26 женщин и детей. На следующий день члены оперативного штаба договорились о вывозе из здания тел заложников, которых боевики расстреляли после захвата.
Когда около полудня 3 сентября к школе за телами подъехали специалисты МЧС, в здании прогремели взрывы. Спецподразделения начали незапланированный штурм. Части заложников удалось спастись через окна и пролом в стене, образовавшийся после взрыва. Оставшихся боевики перевели в другие помещения школы. Бой с террористами шел до позднего вечера. Все боевики были уничтожены.
В результате теракта погибли 334 человек, 186 из них — дети.
5 мая 2006 года — в связи с катастрофой 3 мая пассажирского самолета Airbus А320 армянской авиакомпании Armavia, выполнявшего рейс по маршруту Ереван — Сочи. Самолет упал в Черное море в районе Краснодарского края, погибли 113 человек, среди них 26 граждан России. Этот же день был объявлен днем траура в Республике Армения.
10 июля 2006 года — в связи с катастрофой в аэропорту Иркутска 9 июля пассажирского самолета Airbus А310 авиакомпании «Сибирь». Погибли 125 человек.
24 августа 2006 года — в связи с катастрофой близ поселка Сухая Балка (Донецкая область Украины, ныне Донецкая Народная Республика РФ) 22 августа самолета Ту-154 авиакомпании «Пулково», выполнявшего рейс по маршруту Анапа — Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту авиалайнера 170 человек погибли.
21 марта 2007 года — в связи с аварией на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, аварией пассажирского самолета Ту-134 в аэропорту Самары и пожаром в доме престарелых в Краснодарском крае, произошедших 17–20 марта. В результате катастрофы Ту-134 17 марта погибли 6 человек, взрыв на шахте 19 марта унес жизни 110 человек, при пожаре в станице Камышеватской 20 марта погибли 63 человека.
25 апреля 2007 года — в день похорон первого президента России Бориса Ельцина, который скончался 23 апреля.
13 августа 2008 года — в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, к которой привел грузино-южноосетинский конфликт в августе 2008 года.
7 декабря 2009 года — в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, в результате которого погибли 156 человек. Пожар начался во время проведения пиротехнического шоу.
12 апреля 2010 года — в связи с катастрофой 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154М ВВС Польши. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Они направлялись на траурные мероприятия в Катынь.
12 июля 2011 года — в связи с крушением на Волге теплохода «Булгария» — погибли 122 человека, в том числе 28 детей.
9 июля 2012 года — в связи с наводнением 6–7 июля в Краснодарском крае, а также катастрофой 7 июля российского автобуса на Украине. В результате наводнения погибли 171 человек, из них 153 человека — в Крымске. В ДТП в Черниговской области погибли 15 граждан России.
1 ноября 2015 года — в связи с терактом на борту самолета Airbus A321 компании Metrojet («Когалымавиа»). Борт выполнял чартерный рейс №9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все 224 человека, находившиеся на борту, в том числе 25 детей. По данным ФСБ России, причиной трагедии стала активация взрывного устройства внутри лайнера. Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ), однако виновные до сих пор не установлены.
26 декабря 2016 года — в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны РФ рядом с Сочи 25 декабря. Тогда погибли 92 человека — экипаж лайнера, участники ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, включая начальника ансамбля Валерия Халилова, представители СМИ, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
28 марта 2018 года — в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Погибли более 60 человек, в том числе 37 детей.
24 марта 2023 года — в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», после чего подожгли зал. По последним данным погибли 133 человека.