Тюменка добивается выплат за уничтоженный ФСБ дом, где прятались террористы

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Танзида Медова купила дом у одного из убитых при проведении КТО террористов. Так как дом сгорел, женщина обратилась к городским властям за получением выплат, положенных по закону. Однако в 2022 году суд отказал в удовлетворении ее иска. Через год, в апреле 2023 года, Центральный районный суд признал Медову ее троих детей пострадавшими в результате проведения КТО, однако требования по выплате компенсации не удовлетворил.
Женщина попыталась обжаловать это решение в Кассационном суде Челябинска, но проиграла.
«Все инстанции нам отказали. Нам сообщили, что такие выплаты не предусмотрены администрацией Тюмени. Согласно закону инициатива должна исходить от правительства региона. Они должны запросить бюджетные ассигнования для выплат пострадавшим», — пояснила 72.RU юрист Медовой.
По ее словам, в сентябре этого года после кассации в отношении правительства региона было даже возбуждено исполнительное производство, чтобы они рассмотрели данный вопрос. Но в итоге пришел ответ, что Медовой следовало сразу после контртеррористической операции, еще в 2019 года, обратиться за компенсационными выплатами.
В настоящее время данным делом заинтересовался Верховный суд России.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 апреля служба безопасности провела одну из самых громких операций десятилетия в Тюмени, в ходе которой были ликвидированы двое вооруженных боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Преступники скрывались в доме по улице Амурской, 118.
Переговоры ФСБ с террористами и призывы мирно сдаться не завершились успехом — боевики открыли огонь. В ходе проведения контртеррористической операции оба террориста были убиты. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что преступники намеревались устроить теракты на территории Тюменской области.