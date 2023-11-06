Тюменка добивается выплат за уничтоженный ФСБ дом, где прятались террористы

Танзида Медова купила дом у одного из убитых при проведении КТО террористов. Так как дом сгорел, женщина обратилась к городским властям за получением выплат, положенных по закону. Однако в 2022 году суд отказал в удовлетворении ее иска. Через год, в апреле 2023 года, Центральный районный суд признал Медову ее троих детей пострадавшими в результате проведения КТО, однако требования по выплате компенсации не удовлетворил.