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Президент Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»

24 марта в России объявили днем общенационального траура

23 марта 2024, 13:13
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Президент Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура по погибшим после теракта в «Крокус Сити Холле».
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Путин
«Выражаю глубокие, истинные соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сказал президент в в обращении к россиянам.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что за жизнь пострадавших, сейчас борются врачи. Особые слова благодарности Владимир Путин выразил медикам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня и эпицентра возгорания.

Без внимания президента не осталась помощь неравнодушных жителей страны, которые оказывали помощь пострадавшим, доставляли людей в больницы.

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«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда — раненым и пострадавшим», — подчеркнул глава государства.

И добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» понесут справедливое и неизбежное наказание.

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Это не просто теракт, это массовое убийство мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. В настоящее время все 4 непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. ФСБ России другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами», — сообщил президент Путин.
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В Москве и Подмосковье во всех регионах России действуют дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. По словам главы государства, главное в настоящий момент — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления.

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