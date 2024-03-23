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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тюмени горит стройка жилого комплекса «Чаркова, 72»

В Тюмени горит строящийся жилой комплекс

23 марта 2024, 12:02
Фото: МЧС

В Тюмени горит стройка жилого комплекса «Чаркова, 72»

По словам подписчиков «Нашего Города», клубы черного дыма видны из разных районов города.
Видео: ЧС Тюмень
«На стройке возле ЖК „Звездный“ что-то очень сильно полыхает… черный густой дым видно с разных концов города», — сообщают очевидцы.

Жители областной столицы публикуют в социальных сетях фото и видео пожара. Как сообщили «Нашему Городу» в пожарной службе, на месте ЧП уже работают бригады пожарных и МЧС. Сообщение о возгорании поступило около пяти часов вечера 23 марта. Официальные комментарии от МЧС по Тюменской области ожидаются.

Фото: подписчик «Нашего Города»

Известно, что строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». ЧП на стройке в данном ЖК происходит уже не в первый раз. В декабре прошлого года во время работ на стройке ЖК «Чаркова, 72» погиб рабочий — мужчина сорвался с высоты 12-го этажа.

Отметим, работы по строительству нового ЖК компания «Самолет» ведет с 2022 года. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на 2025 год.

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