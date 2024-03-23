В Тюмени горит строящийся жилой комплекс

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
«На стройке возле ЖК „Звездный“ что-то очень сильно полыхает… черный густой дым видно с разных концов города», — сообщают очевидцы.
Жители областной столицы публикуют в социальных сетях фото и видео пожара. Как сообщили «Нашему Городу» в пожарной службе, на месте ЧП уже работают бригады пожарных и МЧС. Сообщение о возгорании поступило около пяти часов вечера 23 марта. Официальные комментарии от МЧС по Тюменской области ожидаются.
Известно, что строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». ЧП на стройке в данном ЖК происходит уже не в первый раз. В декабре прошлого года во время работ на стройке ЖК «Чаркова, 72» погиб рабочий — мужчина сорвался с высоты 12-го этажа.
Отметим, работы по строительству нового ЖК компания «Самолет» ведет с 2022 года. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на 2025 год.