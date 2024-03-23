В Тюмени горит строящийся жилой комплекс

Известно, что строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». ЧП на стройке в данном ЖК происходит уже не в первый раз. В декабре прошлого года во время работ на стройке ЖК «Чаркова, 72» погиб рабочий — мужчина сорвался с высоты 12-го этажа.