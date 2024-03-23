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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

23 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода ожидается в воскресенье, 24 марта. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге области будет бушевать штормовой ветер с порывами до 15-17 м/с.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем столбики термометров покажут +2…+7, в ночные часы опустятся до -1…-6, при прояснении до -11.

В понедельник, 25 марта, непогода сохранится — порывы ветра будут достигать 14-16 м/с. Днем температура воздуха составит +2…+7, в северных районах до -7. В ночные часы ожидается -2…-7, в Уватском районе до -13. В течение дня сохранится облачная с прояснениями погода, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

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