Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В понедельник, 25 марта, непогода сохранится — порывы ветра будут достигать 14-16 м/с. Днем температура воздуха составит +2…+7, в северных районах до -7. В ночные часы ожидается -2…-7, в Уватском районе до -13. В течение дня сохранится облачная с прояснениями погода, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.