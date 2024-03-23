Концерт рок-группы «Пикник» в Тюмени отменят?

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
С официального сайта рок-группы убран гастрольный график. Вместо него опубликованы слова соболезнования родным и близким погибших.
«Вся команда Пикника выражает глубокое соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами…», — указано в сообщении.
Ближайшее выступление музыкантов запланировано на 27 марта в Санкт-Петербурге. Информации об отмене концерта пока нет — все билеты на выступление раскуплены.
Состоится ли выступление «Пикника» в Тюмени — тоже неизвестно. Продажа билетов открыта — большая часть мест уже раскуплена. «Наш Город» направил запрос организаторам выступления, комментарии ожидаются.
Напомним, накануне музыканты группы «Пикник» должны были выступать в концертном зале «Крокус Сити Холла» с международным симфоническим оркестром «Таврический». Билеты на мероприятие были распроданы полностью. Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать — из музыкантов никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным информационного центра СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 115 человек. РИА Новости со ссылкой на Маргариту Симоньян сообщает о 143 погибших в «Крокусе».