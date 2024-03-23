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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Концерт группы «Пикник» в Тюмени могут отменить

Концерт рок-группы «Пикник» в Тюмени отменят?

23 марта 2024, 11:30
Фото: ВК группа Пикник

Концерт группы «Пикник» в Тюмени могут отменить

Выступление рок-группы «Пикник» в Тюмени, запланированное в спортивном комплексе «Центральный» на 15 апреля, оказалось под угрозой срыва. Музыканты коллектива сообщили, что в данный момент концертных выступлений они не планируют.
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Концерт

С официального сайта рок-группы убран гастрольный график. Вместо него опубликованы слова соболезнования родным и близким погибших.

«Вся команда Пикника выражает глубокое соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами…», — указано в сообщении.

Ближайшее выступление музыкантов запланировано на 27 марта в Санкт-Петербурге. Информации об отмене концерта пока нет — все билеты на выступление раскуплены.

Состоится ли выступление «Пикника» в Тюмени — тоже неизвестно. Продажа билетов открыта — большая часть мест уже раскуплена. «Наш Город» направил запрос организаторам выступления, комментарии ожидаются.

Фото: nashgorod.ru

Напомним, накануне музыканты группы «Пикник» должны были выступать в концертном зале «Крокус Сити Холла» с международным симфоническим оркестром «Таврический». Билеты на мероприятие были распроданы полностью. Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать — из музыкантов никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным информационного центра СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 115 человек. РИА Новости со ссылкой на Маргариту Симоньян сообщает о 143 погибших в «Крокусе».

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