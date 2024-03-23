Концерт рок-группы «Пикник» в Тюмени отменят?

Напомним, накануне музыканты группы «Пикник» должны были выступать в концертном зале «Крокус Сити Холла» с международным симфоническим оркестром «Таврический». Билеты на мероприятие были распроданы полностью. Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать — из музыкантов никто не пострадал.