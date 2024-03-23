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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:08

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 100 человек

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 100 человек

23 марта 2024, 10:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тела погибших людей обнаружены экстренными службами при разборе завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным информационного центра Следственного комитета России, число погибших достигло 115 человек. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент трагедии в здании концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины произошедшего теракта.

Информацию можно передать по телефонам:

  • 8-495-986-78-68 — Главное следственное управление СКР
  • 8-495-690-25-28 — Главное следственное управление СКР по Московской области
  • 8-800-100-12-60 — Единая многоканальная линия СКР

Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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По информации ФСБ России, спецслужбами и правоохранительными органами задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе». Известно, что преступники после теракта пытались скрыться на машине — они направлялись в сторону украинской границы.

Террористов задержали в Брянской области. В настоящее время их этапируют в Москву.

«Ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике», — указано в сообщении ФСБ РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что источник РИА Новости в российской пресс-службе сообщил, что в марте США направляли сообщение о подготовке теракта в Москве в местах массового скопления людей. Информация носила общий характер — конкретики в ней не было.

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