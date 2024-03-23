Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 100 человек

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент трагедии в здании концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины произошедшего теракта.
Информацию можно передать по телефонам:
Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По информации ФСБ России, спецслужбами и правоохранительными органами задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе». Известно, что преступники после теракта пытались скрыться на машине — они направлялись в сторону украинской границы.
Террористов задержали в Брянской области. В настоящее время их этапируют в Москву.
«Ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике», — указано в сообщении ФСБ РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что источник РИА Новости в российской пресс-службе сообщил, что в марте США направляли сообщение о подготовке теракта в Москве в местах массового скопления людей. Информация носила общий характер — конкретики в ней не было.