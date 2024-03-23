Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 100 человек

По информации ФСБ России, спецслужбами и правоохранительными органами задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе». Известно, что преступники после теракта пытались скрыться на машине — они направлялись в сторону украинской границы.