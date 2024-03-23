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Источник: от США в марте поступала информация о подготовке терактов в Москве

Источник: от США в марте поступала информация о подготовке терактов в Москве

23 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, осуществивших террористическое нападение на «Крокус сити холл». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации ФСБ, теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован. В настоящее время следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются. Следователи, криминалисты и эксперты СК России работают на месте происшествия, сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.

По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

По информации источника РИА Новости, о готовящемся теракте российским спецслужбам было известно. Источник в российской спецслужбе подтвердил, что информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала — она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации.

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Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщил, что США получили в марте сообщение о готовящемся в теракте в Москве, предположительно в местах массового скопления людей. Данной информацией США поделились с Москвой.

Напомним, накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы расстреляли людей в зрительном зале, после чего подожгли помещения. Погибли 93 человека — люди скончались от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. В Следственном комитете не исключают, что число погибших может увеличиться.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить семьям погибших в результате теракта в «Крокусе» по 3 миллиона рублей, пострадавшим, которые лечатся в стационаре, — по 1 миллиону рублей.

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