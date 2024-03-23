nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Ассоциации народов РФ выразили соболезнования в связи с терактом

Чудовищная трагедия: Ассоциации народов РФ выразили соболезнования в связи с терактом

23 марта 2024, 13:30
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ассоциации народов РФ выразили соболезнования в связи с терактом

Ассоциации народов России выразили соболезнования в связи с терактом, произошедши 22 марта в концертом зале подмосковного «Крокус Сити Холла».

Соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших от имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России выразил президент автономии Ханоглан Алиев.

«От имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России выражаю свои искренние соболезнования семьям и близким погибших и раненых в результате вооруженного нападения в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье. Разделяем вашу боль и непоправимую потерю», — отметил он.
«Переживаем со всей нашей многонациональной страной. Чудовищная трагедия. Нет оправдания преступникам, земной и небесной им кары», — отметили в ассоциации финно-угорских народов России.
24 марта в России объявили днем общенационального траура
Узнать подробнее

Представители Ассамблеи народов России Республики Марий Эл от имени Федеральной национально-культурной автономии марийцев России отметили, что искренне соболезнуют семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

«Погибли ни в чем не повинные наши соотечественники. Сил и терпения близким погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии. Чудовищный теракт должен сплотить всех здравомыслящих граждан мира, весь многонациональный народ нашей страны», — указано в обращении Ассамблеи.

Также соболезнование выразили в Совете Российской ассоциации защиты религиозной свободы и Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации.

Источник: от США в марте поступала информация о подготовке терактов в Москве
Узнать подробнее
«Мы призываем еще больше сплотиться вокруг нашего президента в борьбе с экстремизмом и терроризмом, проявлять бдительность и сплоченность, не поддаваться панике и страху, которые являются основной целью террористов. Наши единство, сплоченность и готовность дать отпор, будут лучшим ответом на этот бесчеловечный акт агрессии», — говорится в обращении организаций.

Также соболезнования родным и близких погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» выразил президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков.

Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителя страны. По данным СК РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.

Читайте также:
24 марта в России объявили днем общенационального траураВ Тюмени горит строящийся жилой комплексКонцерт рок-группы «Пикник» в Тюмени отменят?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Теракт
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
Вчера, 07:30
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Вчера, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
Вчера, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
Вчера, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
Вчера, 09:41
Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец
Вчера, 11:27
"