Чудовищная трагедия: Ассоциации народов РФ выразили соболезнования в связи с терактом

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших от имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России выразил президент автономии Ханоглан Алиев.
«От имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России выражаю свои искренние соболезнования семьям и близким погибших и раненых в результате вооруженного нападения в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье. Разделяем вашу боль и непоправимую потерю», — отметил он.
«Переживаем со всей нашей многонациональной страной. Чудовищная трагедия. Нет оправдания преступникам, земной и небесной им кары», — отметили в ассоциации финно-угорских народов России.
Представители Ассамблеи народов России Республики Марий Эл от имени Федеральной национально-культурной автономии марийцев России отметили, что искренне соболезнуют семьям погибших и пострадавших в результате теракта.
«Погибли ни в чем не повинные наши соотечественники. Сил и терпения близким погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии. Чудовищный теракт должен сплотить всех здравомыслящих граждан мира, весь многонациональный народ нашей страны», — указано в обращении Ассамблеи.
Также соболезнование выразили в Совете Российской ассоциации защиты религиозной свободы и Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации.
«Мы призываем еще больше сплотиться вокруг нашего президента в борьбе с экстремизмом и терроризмом, проявлять бдительность и сплоченность, не поддаваться панике и страху, которые являются основной целью террористов. Наши единство, сплоченность и готовность дать отпор, будут лучшим ответом на этот бесчеловечный акт агрессии», — говорится в обращении организаций.
Также соболезнования родным и близких погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» выразил президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков.
Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителя страны. По данным СК РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.