Чудовищная трагедия: Ассоциации народов РФ выразили соболезнования в связи с терактом

Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителя страны. По данным СК РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.