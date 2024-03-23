Чемпионат России по биатлону отменен в Тюменской области в связи с терактом

В Тюменской области отменен чемпионат РФ по биатлону в связи с терактом

В Тюменской области 23 и 24 марта в связи с трагическими событиями в Подмосковье отменены все спортивные и физкультурные массовые мероприятия. В «Жемчужине Сибири» перенесены соревнования в рамках Чемпионата России по биатлону.