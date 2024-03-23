Чемпионат России по биатлону отменен в Тюменской области в связи с терактом

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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«Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — сообщили в Союзе биатлонистов России.
По информации информационного центра правительства Тюменской области, пригласительные билеты победителей фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей»! на соревнования Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону будут действительны на любой удобный день соревнований. Расписание опубликуют позднее.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках викторины «Люби свой край» были разыграны пригласительные билеты на Чемпионат России по биатлону. Викторина была проведена на минувшей неделе.