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В Тюменской области отменен чемпионат РФ по биатлону в связи с терактом

Чемпионат России по биатлону отменен в Тюменской области в связи с терактом

23 марта 2024, 04:50
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюменской области отменен чемпионат РФ по биатлону в связи с терактом

В Тюменской области 23 и 24 марта в связи с трагическими событиями в Подмосковье отменены все спортивные и физкультурные массовые мероприятия. В «Жемчужине Сибири» перенесены соревнования в рамках Чемпионата России по биатлону.
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Биатлон
«Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — сообщили в Союзе биатлонистов России.

По информации информационного центра правительства Тюменской области, пригласительные билеты победителей фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей»! на соревнования Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону будут действительны на любой удобный день соревнований. Расписание опубликуют позднее.

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