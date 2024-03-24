Банки спишут кредитные долги погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
О готовности списать кредитные задолженности уже заявили Альфа-Банк, Тинькофф, Совкомбанк, Хоум банк, ВТБ, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк. В Сбербанке сообщили, что кредиты будут урегулированы.
Банк Уралсиб принял спишет кредитные задолженности погибшим клиентам и предоставит кредитные каникулы для пострадавших в результате теракта в Подмосковье.
Напомним, 22 марта в восемь часов вечера в партер «Крокус Сити Холла» несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, после чего подожгли зал. По последним данным, погибли 133 человека, за жизнь 107 в настоящее время борются врачи.
Все террористы задержаны при попытке пересечь русско-украинскую границу. Накануне они были доставлены в Следственный комитет Москвы.