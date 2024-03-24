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Банки спишут кредитные долги погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Банки спишут кредитные долги погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024, 04:10
Фото: 1MI
Российские банки спишут кредиты россиянам, погибшим и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, и их ближайшим родственникам.

О готовности списать кредитные задолженности уже заявили Альфа-Банк, Тинькофф, Совкомбанк, Хоум банк, ВТБ, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк. В Сбербанке сообщили, что кредиты будут урегулированы.

Банк Уралсиб принял спишет кредитные задолженности погибшим клиентам и предоставит кредитные каникулы для пострадавших в результате теракта в Подмосковье.

Напомним, 22 марта в восемь часов вечера в партер «Крокус Сити Холла» несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, после чего подожгли зал. По последним данным, погибли 133 человека, за жизнь 107 в настоящее время борются врачи.

Все террористы задержаны при попытке пересечь русско-украинскую границу. Накануне они были доставлены в Следственный комитет Москвы.

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