Банки спишут кредитные долги погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Напомним, 22 марта в восемь часов вечера в партер «Крокус Сити Холла» несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, после чего подожгли зал. По последним данным, погибли 133 человека, за жизнь 107 в настоящее время борются врачи.