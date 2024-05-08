Афиша на 9 мая в Тюмени. Как в городе будут праздновать День Победы?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В этом году по решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют. Все эти меры приняты в целях обеспечения безопасности. Однако глава города Руслан Кухарук предложил тюменцам присоединиться к городскому проекту «Победа» и передать копии фотографий, другие материалы из своих семейных архивов, отражающие подвиг тюменцев в годы Великой Отечественной войны как в тылу, так и на передовой. Также глава города предложил разместить фотографии ветеранов на личных автомобилях.
«В нынешнем году общегородского шествия не будет, но акция проходит в различных форматах. Портреты героев тюменцы размещают на окнах домов, в общественном и личном транспорте, на аватарах в социальных сетях, на одежде. Во всех образовательных организациях оформлены стены Памяти», — рассказал Кухарук.
Но небольшие праздничные мероприятия в городе проводиться будут. Для вас мы разбили их по территориям города.
Здесь в 8 часов утра будет проводиться несение службы почетных караулов «ПОСТ №1».
С 10:00 до 18:00 здесь в рамках военно-патриотической акции будет проходить выставка стрелкового оружия, экипировки, а также различные мастер-классы.
В 11:00 здесь же начнется плац-парад курсантов ТВВИКУ и салют из стрелкового оружия, который заменит привычный фейерверк. Аналогичное мероприятие в городе поводилось и в прошлом году.
Ориентировочно в 09:30 здесь запланировано прохождение личного состава ТВВИКУ к мемориалу «Свеча памяти». Здесь пройдет торжественное возложение цветов к мемориалу «„Свеча воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“ и оружейный салют.
С 10:30 до 18:00 будет проходить торжественная программа, в рамках которой на сцене покажут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. В 18:55 здесь начнется минута молчания.
Здесь в 15:00 начнется концерт ансамбля саксофонистов «Мы помним, мы гордимся!». В ходе выступления артисты исполнят известные песни послевоенных лет. Также выступят и саксофонисты ансамбля Sax-Time.
На набережной преимущественно пройдут спортивные мероприятия. В 12:00 начнется эстафетный заплыв тюменских моржей — «Доплыть до Победы».
В 13:00 стартует физкультурно-патриотический заплыв «Бессмертный полк».
А в 14:00 начнется Парад парусных судов — Мачту каждого парусного катамарана символично украсит красочный флаг города воинской славы, а также флаг города трудовой доблести — Тюмени.
На этой локации с 14:00 до 17:00 также будет проходить праздничная концентрация программа с выступлениями тюменских артистов.
Здесь с 14:00 до 17:00 будет проводится праздничная уличная программа, в которой также примут участие профессиональные артисты и любительские творческие коллективы.
Также в Тюмени будет традиционные проезд военной техники по городу. Он начнется в 19:00 и стартует с улицы Ямской. Маршрут рассчитан так, чтобы как можно больше тюменцев смогли увидеть боевую и специальную технику ТВВИКУ.
Если ориентироваться на опыт прошлого года, то военная техника пройдет по улицам: Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.
В сумме автомобильная колонна проедет маршрут в 38 километров весь город, включая Зареку. Завершится проезд в 20:00.