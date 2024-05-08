Афиша на 9 мая в Тюмени. Как в городе будут праздновать День Победы?

В этом году по решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют. Все эти меры приняты в целях обеспечения безопасности. Однако глава города Руслан Кухарук предложил тюменцам присоединиться к городскому проекту «Победа» и передать копии фотографий, другие материалы из своих семейных архивов, отражающие подвиг тюменцев в годы Великой Отечественной войны как в тылу, так и на передовой. Также глава города предложил разместить фотографии ветеранов на личных автомобилях.