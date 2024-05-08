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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

9 мая в Тюмени пройдут торжественные мероприятия.

Афиша на 9 мая в Тюмени. Как в городе будут праздновать День Победы?

8 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI
9 мая в Тюмени пройдут торжественные мероприятия.

9 мая в Тюмени пройдут торжественные мероприятия

В честь празднования Дня Победы в Тюмени пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий. Рассказываем, в каких частях города и во сколько пройдут концерты, праздничные программы и патриотические акции.
Сюжет
Афиша

Где и во сколько 9 мая в Тюмени проведут торжественные мероприятия

В этом году по решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют. Все эти меры приняты в целях обеспечения безопасности. Однако глава города Руслан Кухарук предложил тюменцам присоединиться к городскому проекту «Победа» и передать копии фотографий, другие материалы из своих семейных архивов, отражающие подвиг тюменцев в годы Великой Отечественной войны как в тылу, так и на передовой. Также глава города предложил разместить фотографии ветеранов на личных автомобилях.

«В нынешнем году общегородского шествия не будет, но акция проходит в различных форматах. Портреты героев тюменцы размещают на окнах домов, в общественном и личном транспорте, на аватарах в социальных сетях, на одежде. Во всех образовательных организациях оформлены стены Памяти», — рассказал Кухарук.

Но небольшие праздничные мероприятия в городе проводиться будут. Для вас мы разбили их по территориям города.

Сквер Прощания (напротив Республики, 14)

Здесь в 8 часов утра будет проводиться несение службы почетных караулов «ПОСТ №1».

Площадь 400-летия Тюмени (напротив Республики, 129 — Драматический театр)

С 10:00 до 18:00 здесь в рамках военно-патриотической акции будет проходить выставка стрелкового оружия, экипировки, а также различные мастер-классы.

В 11:00 здесь же начнется плац-парад курсантов ТВВИКУ и салют из стрелкового оружия, который заменит привычный фейерверк. Аналогичное мероприятие в городе поводилось и в прошлом году.

По решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют.По решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют.
По решению властей в городе не будет проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». Также отменили и салют.
Фото: 1MI

Площадь Памяти (в районе Республики, 142 — Технопарк)

Ориентировочно в 09:30 здесь запланировано прохождение личного состава ТВВИКУ к мемориалу «Свеча памяти». Здесь пройдет торжественное возложение цветов к мемориалу «„Свеча воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“ и оружейный салют.

С 10:30 до 18:00 будет проходить торжественная программа, в рамках которой на сцене покажут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. В 18:55 здесь начнется минута молчания.

Пешеходная ул. Дзержинского

Здесь в 15:00 начнется концерт ансамбля саксофонистов «Мы помним, мы гордимся!». В ходе выступления артисты исполнят известные песни послевоенных лет. Также выступят и саксофонисты ансамбля Sax-Time.

Набережная (в районе 25 Октября, 23а ст1 — мультицентр «Контора пароходства»)

На набережной преимущественно пройдут спортивные мероприятия. В 12:00 начнется эстафетный заплыв тюменских моржей — «Доплыть до Победы».

В 13:00 стартует физкультурно-патриотический заплыв «Бессмертный полк».

А в 14:00 начнется Парад парусных судов — Мачту каждого парусного катамарана символично украсит красочный флаг города воинской славы, а также флаг города трудовой доблести — Тюмени.

В честь празднования Дня Победы в Тюмени пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий.В честь празднования Дня Победы в Тюмени пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий.
В честь празднования Дня Победы в Тюмени пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий.
Фото: 1MI

Сквер Комсомольский (напротив школы № 30 — Московский тракт, 22к1)

На этой локации с 14:00 до 17:00 также будет проходить праздничная концентрация программа с выступлениями тюменских артистов.

Сквер Депутатов (улица Широтная, в районе Центра культуры и искусства «Современник»)

Здесь с 14:00 до 17:00 будет проводится праздничная уличная программа, в которой также примут участие профессиональные артисты и любительские творческие коллективы.

В разных частях города с 14:00 до 17:00 пройдут уличные концертные программы.В разных частях города с 14:00 до 17:00 пройдут уличные концертные программы.
В разных частях города с 14:00 до 17:00 пройдут уличные концертные программы.
Фото: 1MI

По какому маршруту поедет военная техника?

Также в Тюмени будет традиционные проезд военной техники по городу. Он начнется в 19:00 и стартует с улицы Ямской. Маршрут рассчитан так, чтобы как можно больше тюменцев смогли увидеть боевую и специальную технику ТВВИКУ.

Если ориентироваться на опыт прошлого года, то военная техника пройдет по улицам: Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.

В сумме автомобильная колонна проедет маршрут в 38 километров весь город, включая Зареку. Завершится проезд в 20:00.

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