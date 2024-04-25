Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году

Майские праздники 2024 официальные, это значит, что ваша заработная плата не может быть уменьшена из-за того, что несколько дополнительных дней объявлены выходными. Напротив, из-за того, что сотрудник будет отдыхать большее количество дней, оплата его труда в сутки будет выше, однако это касается лишь тех, кто получает оклад.