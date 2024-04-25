nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

График выходных на майские праздники в 2024 году

Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году

25 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI

График выходных на майские праздники в 2024 году

Неделя с 22 по 28 апреля особенно тяжелая — в ней шесть рабочих дней. Но радует то, что после этого начнутся майские праздники, которые подарят работникам небольшой оплачиваемый отпуск. «Наш город» рассказывает, как отдыхаем на майские праздники!

Майские праздники 2024

Несмотря на то, что праздники называются майскими, отдыхать граждане России начнут еще в апреле. Дело в хитрой системе переноса выходных дней. К слову, именно из-за нее неделя с 22 по 28 апреля считается рабочей.

Один из выходных на майские праздники будет перенесен аж со 2 ноября, а один из выходных ммы получим благодаря переносу выходного с зимних каникул.

Именно поэтому майские праздники в России 2024 подарят нам 11 выходных дней против 20 рабочих. В частости, это произойдет благодаря двум значимым датам — 1 мая (День Весны и Труда) и 9 мая (79-летняя годовщина со Дня победы в Великой Отечественной войне).

Также майские праздники в 2024 году удобно расположились по календарю, что позволит в первые недели больше отдыхать, а не работать.

Майские праздники 2024 официальныеМайские праздники 2024 официальные
Майские праздники 2024 официальные
Фото: 1MI

Как отдыхают на майские праздники 2024?

Главный вопрос, беспокоящий работников России — как отдыхают на майские праздники 2024? Производственный календарь, отвечающий на этот вопрос, гласит следующее — 28, 29 и 30 апреля и 1 мая будут выходными днями.

2 мая придется выйти на работу, как и третьего мая. Однако уже 4 и 5 числа можно снова посвятить себя отдыху. Далее следует сокращенная рабочая неделя, она продлится с 6 по 8 мая.

9 мая будет выходным днем. 10, 11 и 12 мая — также выходные дни. А с 13 мая придется выйти на работу и возвращаться к привычному рабочему графику.

Как отдыхаем на майские праздники.Как отдыхаем на майские праздники.
Как отдыхаем на майские праздники.
Фото: 1MI

В итоге выходные на майские праздники выглядят следующим образом:

  • 27 апреля — дополнительный рабочий день;
  • 28 апреля — воскресенье, календарный выходной день;
  • 29 и 30 апреля — понедельник и вторник — праздничные выходные дни, приуроченные к празднованию 1 мая — Дня Весны и Труда;
  • 1 мая — среда, праздничный выходной день;
  • 2 и 3 мая — четверг и пятница, рабочие дни;
  • 4 и 5 мая — суббота и воскресенье, календарные выходные дни;
  • 6, 7 и 8 мая — понедельник, вторник и среда, рабочие дни — сокращенная рабочая неделя;
  • 9 мая — четверг, праздничный выходной день в честь Дня победы в Великой Отечественной войне;
  • 10 мая — пятница, дополнительный выходной день, приуроченный к 79-летней годовщина со Дня победы в Великой Отечественной войне);
  • 11 и 12 мая — суббота и воскресенье, календарные выходные дни;
  • 13 мая — понедельник, рабочий день.
Майские праздники 2024 официальные выходныеМайские праздники 2024 официальные выходные
Майские праздники 2024 официальные выходныеМайские праздники 2024 официальные выходные
Майские праздники 2024 официальные выходные
Фото: nashgorod.ru

Майские праздники в России 2024

Майские праздники 2024 официальные, это значит, что ваша заработная плата не может быть уменьшена из-за того, что несколько дополнительных дней объявлены выходными. Напротив, из-за того, что сотрудник будет отдыхать большее количество дней, оплата его труда в сутки будет выше, однако это касается лишь тех, кто получает оклад.

У тех работников, которые получают заработную плату в зависимости от количества выполненной работы или ее результатов, ситуация будет складываться немного иным образом. В этом случае количество рабочих дней может повлиять на сумму оплаты. Однако стоит учитывать, что оплата за работу в праздники — 1 мая и 9 мая должна быть повышенной.

«Обычно на праздники у работодателей должны быть двойная ставка. Если работодатель отказывается платить, то это повод для обращения в трудовую инспекция, так как условия выхода на работу в нерабочее время или праздники, закреплены в Трудовом кодексе», — объяснил юрист Павел Шадрин.

Если вас не отпускают на выходные с работы, это также может стать поводом для обращения в Трудовую инспекцию.

Официальные майские праздники.Официальные майские праздники.
Официальные майские праздники.
Фото: 1MI

Майские праздники 2024 официальные выходные

Когда официальные майские праздники подойдут к конце, все сотрудники вернутся к привычному графику работы, произойдет это 13 мая.

Однако из-за того, что праздничные дни очень удачно стыкуются с выходными, люди могут свободно отправиться даже в небольшой отпуск. Наиболее популярны направления отдыха внутри России. Чаще всего на майские праздники граждане едут отдыхать в Москву, Санкт-Петербург или более юные города — Сочи или Краснодар.

Читайте также:
Уровень воды в Ишиме за сутки увеличился более чем на 2 метраКакие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под водуВласти дали прогноз по пику паводка в Абатском и Упоровском районах
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Праздники#Праздник#Абатский район#Выходные дни#Майские праздники#Выходные
Подпишитесь
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду
Сегодня, 06:02
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Сегодня, 07:57
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
"