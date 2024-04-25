Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году

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Несмотря на то, что праздники называются майскими, отдыхать граждане России начнут еще в апреле. Дело в хитрой системе переноса выходных дней. К слову, именно из-за нее неделя с 22 по 28 апреля считается рабочей.
Один из выходных на майские праздники будет перенесен аж со 2 ноября, а один из выходных ммы получим благодаря переносу выходного с зимних каникул.
Именно поэтому майские праздники в России 2024 подарят нам 11 выходных дней против 20 рабочих. В частости, это произойдет благодаря двум значимым датам — 1 мая (День Весны и Труда) и 9 мая (79-летняя годовщина со Дня победы в Великой Отечественной войне).
Также майские праздники в 2024 году удобно расположились по календарю, что позволит в первые недели больше отдыхать, а не работать.
Главный вопрос, беспокоящий работников России — как отдыхают на майские праздники 2024? Производственный календарь, отвечающий на этот вопрос, гласит следующее — 28, 29 и 30 апреля и 1 мая будут выходными днями.
2 мая придется выйти на работу, как и третьего мая. Однако уже 4 и 5 числа можно снова посвятить себя отдыху. Далее следует сокращенная рабочая неделя, она продлится с 6 по 8 мая.
9 мая будет выходным днем. 10, 11 и 12 мая — также выходные дни. А с 13 мая придется выйти на работу и возвращаться к привычному рабочему графику.
В итоге выходные на майские праздники выглядят следующим образом:
Майские праздники 2024 официальные, это значит, что ваша заработная плата не может быть уменьшена из-за того, что несколько дополнительных дней объявлены выходными. Напротив, из-за того, что сотрудник будет отдыхать большее количество дней, оплата его труда в сутки будет выше, однако это касается лишь тех, кто получает оклад.
У тех работников, которые получают заработную плату в зависимости от количества выполненной работы или ее результатов, ситуация будет складываться немного иным образом. В этом случае количество рабочих дней может повлиять на сумму оплаты. Однако стоит учитывать, что оплата за работу в праздники — 1 мая и 9 мая должна быть повышенной.
«Обычно на праздники у работодателей должны быть двойная ставка. Если работодатель отказывается платить, то это повод для обращения в трудовую инспекция, так как условия выхода на работу в нерабочее время или праздники, закреплены в Трудовом кодексе», — объяснил юрист Павел Шадрин.
Если вас не отпускают на выходные с работы, это также может стать поводом для обращения в Трудовую инспекцию.
Когда официальные майские праздники подойдут к конце, все сотрудники вернутся к привычному графику работы, произойдет это 13 мая.
Однако из-за того, что праздничные дни очень удачно стыкуются с выходными, люди могут свободно отправиться даже в небольшой отпуск. Наиболее популярны направления отдыха внутри России. Чаще всего на майские праздники граждане едут отдыхать в Москву, Санкт-Петербург или более юные города — Сочи или Краснодар.