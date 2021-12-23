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Досуг в Тюмени на любой выбор.
Чем заняться в выходные и на неделе в Тюмени.
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Июль
Сабантуй, концерт Бутусова, фейерверк: афиша Дня города
27 июля, 08:07
Июнь
Куда сходить в Тюмени в День России: афиша на 12 июня
12 июня, 07:48
Май
Куда сходить в Тюмени в «Ночь музеев 2022»?
21 мая, 07:29
9 мая в Тюмени: прохождение войск, два плац-парада и пробег военной техники
5 мая, 08:55
Апрель
«Синема Парк» приглашает любителей блокбастеров на две кинопремьеры
11 апреля, 13:00
«Синема Парк» приглашает на спецпоказ «Вне закона» и премьеру «Обратимая реальность»
8 апреля, 17:36
Март
«Синема Парк» приглашает на спецпоказы культовых фильмов «Брат» и «Брат 2»
16 марта, 12:15
Пранк-комедия «Доктор Свисток» с 16 марта в кинотеатре «Синема Парк»
14 марта, 12:10
Синема Парк приглашает на индийский блокбастер и премьеру фильма «Ласточки Христовы»
11 марта, 16:10
«Синема Парк» запустил акцию: кино в суперформате IMAX по цене обычного зала
5 марта, 17:01
Впервые в Тюмени выступят артисты Московского академического театра им. Моссовета
5 марта, 10:58
Февраль
Синема Парк приглашает на онлайн-шоу BTS и АРМИ и премьеру блокбастера «Морбиус»
28 февраля, 13:28
В Синема Парке герои мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» проведут программу для детей
21 февраля, 18:16
Январь
«Анчартед: на картах не значится» в кино с 10 февраля в формате IMAX в Синема Парке
31 января, 15:00
«Дюна» и «Веном 2» снова на экранах IMAX в тюменском «Синема Парке»
21 января, 10:27
«Синема Парк» приглашает юных тюменцев и их родителей на две детские суперпремьеры
13 января, 15:59
«Синема Парк» приглашает на премьеру фильма Франсуа Озона «Всё прошло хорошо»
10 января, 17:08
Декабрь 2021
Синема Парк: Дарите кино на Новый год!
23 декабря 2021, 16:27
Только 11 декабря в «Синема Парке» пройдёт ретро-показ фильма «Артист» с живым звуком
6 декабря 2021, 12:35
Смотрите «Охотники за привидениями: наследники» в «Синема Парке» и выигрывайте призы
1 декабря 2021, 18:06