Тюменских силовиков готовят к атаке дронами в День Победы

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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В День Победы некоторым тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья. Об этом Ura.ru рассказал близкий к правоохранительным структурам источник.
«Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказал анонимный собеседник.
Он добавил, что на усиленный режим работы уже перевели большую часть силовиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9 мая в Тюмени не будет продаваться алкоголь. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны.