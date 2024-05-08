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В День Победы тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья

Тюменских силовиков готовят к атаке дронами в День Победы

8 мая 2024, 02:50
Фото: 1MI

В День Победы тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья

9 мая правоохранительных органы будут работать в усиленном режиме. Некоторым силовикам выдадут антидроновые ружья.

В День Победы некоторым тюменским силовикам выдадут антидроновые ружья. Об этом Ura.ru рассказал близкий к правоохранительным структурам источник.

«Правоохранительные структуры будут работать 9 мая в усиленном режиме. Некоторым сотрудникам выдадут антидроновые ружья. Силовики будут следить за тем, чтобы во время массовых мероприятий не было провокаций с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказал анонимный собеседник.
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Он добавил, что на усиленный режим работы уже перевели большую часть силовиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9 мая в Тюмени не будет продаваться алкоголь. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#Силовые структуры#Праздники#День Победы#9 мая#Майские праздники
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