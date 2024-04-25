nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Тюмени отменили праздничный фейерверк на 1 и 9 мая

Второй год подряд: в Тюмени отменили праздничный салют на 1 и 9 мая

25 апреля 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени отменили праздничный фейерверк на 1 и 9 мая

Власти решили остановиться на залпах из оружия. Акция «Бессмертный полк» также не состоится.

В Тюмени не будет праздничных фейерверков на 1 и 9 мая. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на заместителя главы города Дину Горковец.

Она сообщила, что проведение праздничных мероприятий стартует 1 мая. У стелы «Трудовой доблести» пройдет митинг, который будет сопровождаться салютом из стрелкового оружия.

Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
Узнать подробнее

Акцию «Бессмертный полк» также было решено отменить во всех городах страны, так как в России до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Ее не было и в прошлом году — тогда по улицам города проехала военная техника.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на свадебные услуги. Молодожены стали чаще интересоваться услугами ведущих, кейтерингом и тортами под заказ.

Читайте также:
Аэропорт Рощино сэкономит на проектировании бомбоубежища 7 миллионов рублейРебенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в ТюмениКомпании увеличили зарплатные предложения тюменским работникам
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Салют#Праздники#Праздник#День Победы#9 мая#Майские праздники
Подпишитесь
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду
Сегодня, 06:02
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Сегодня, 07:57
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
Сегодня, 07:00
"