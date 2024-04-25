Второй год подряд: в Тюмени отменили праздничный салют на 1 и 9 мая

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Тюмени не будет праздничных фейерверков на 1 и 9 мая. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на заместителя главы города Дину Горковец.
Она сообщила, что проведение праздничных мероприятий стартует 1 мая. У стелы «Трудовой доблести» пройдет митинг, который будет сопровождаться салютом из стрелкового оружия.
Акцию «Бессмертный полк» также было решено отменить во всех городах страны, так как в России до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Ее не было и в прошлом году — тогда по улицам города проехала военная техника.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на свадебные услуги. Молодожены стали чаще интересоваться услугами ведущих, кейтерингом и тортами под заказ.