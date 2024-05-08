Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 01:00
Updated Сегодня, 01:00
В нашем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать, как тюменцы относятся к переодеванию детей к 9 мая в военную форму. 58% опрошенных ответили, что не видят в этом ничего криминального, так как считают подобное явление проявлением патриотизма.
«В семейном кругу мы тоже вспоминаем день рождения и день смерти наших ветеранов, а это день нашей новой жизни, ведь если бы не было победы, то и не было бы и нас! И молодые люди нового поколения и должны вспоминать этот подвиг, и детей наряжать, и им передавать эстафету памяти, а не сидеть тихо дома как побежденные немцы. Мы страна победителей, страна, которая чтит своих героев, помнит и хранит священную память. Скорее для меня это, как символ мужества», — выражает свою позицию Иван Кудыкин.
Тюменцы также вспоминают, как в школьные годы они ежегодно участвовали в смотрах строя и песни, устраивали мини-спектакли из военных сцен и сами переодевались в костюмы солдат. Такие проявления многие горожане воспринимают, как акт прикосновения к истории.
«Граждане, ленточка и все, во что были одеты и обуты наши солдаты, всегда было, и думаю долгие ещё годы будет, символом нашей победы. Горжусь родителями, которые могут и хотят показывать сегодняшнему поколению прошло. Ведь без него нет будущего», — считает Юлия Прядко.
Однако многие также отмечают, что переодевание детей без объяснения того, какая эта одежда и почему ее дают ребенку в этот день не имеет столь глубокого смысла. Тюменцы, поддерживающие наряженных к празднику детей, считают, что необходимо рассказывать подрастающему поколению о былом времени и его героях.
Однако противники переодевания детей в солдатскую форму активно вступают в полемику с обладателями противоположного мнения. 42% тюменцев убеждены в том, что военную форму должны носить только военные, а наряжать детей в одежду, которая для многих участников Великой Отечественной войны стала посмертной — идея не из лучших.
«Дело даже не в том, что „военную форму имеют право надевать только военные“, а в том, что превращать главную трагедию ХХ века с миллионами погибших, покалеченных и обездоленных в тему для детского карнавала — это не просто аморально, а полный ужас», — считает тюменец Лев.
Вместе с этим горожане яро осудили тех, кто оборачивает бутылки с алкоголем георгиевскими ленточками и клеит на машину надписи в стиле «можем повторить». 42% тюменцев уверены, что правильно повязанной на груди георгиевской ленточки достаточно для того, чтобы внешне проявить патриотизм. Более важным для Дня Победы многие считают поздравления ветеранов, минуту молчания и рассказы о подвигах и испытаниях былых лет. Такой способ чтить память предков часть населения называет безопасным и наиболее приемлемым.
«Не думаю, что дети осознают, что они делают, но они впитывают в себя то, что видят. Все психологи утверждают, что все идет с детства. Все своим детям желают мирного неба и счастливой жизни, все видят своих детей бизнесменами, успешными и богатыми, а для этого нужно с детства учить их к этому. Нарядите девчонок в пышные нарядные платья, мальчиков в прекрасные костюмы и я уверен, что каждый воевавший был бы рад увидеть именно таких детей, он за это воевал», — уверена тюменка, выступающая против переодевания детей в военную форму.
Мы показали Петру Зосимову результаты нашего опроса и мнения тюменцев, чтобы он оценил доводы горожан и выразил свое профессиональное мнение. Однако указанный вопрос эксперт назвал неоднозначным.
«С позиции психологии, переодевание детей в военную форму не будет нести какую-то травму или менять отношение ребенка в событиям того времени. Ребенку попросту все равно. Ему форма либо нравится, либо нет. Если это совсем маленький ребенок, то он вообще не понимает, что такое смерть и что такое война, а потому нет в этом положительного или отрицательного эффекта. Но есть сторона этики и морали — в этом и вся проблема», — говорит специалист.
Он отмечает, что отношение взрослого к подобному явлению формируется на основе его восприятия праздника. Если 9 мая для человека, это день памяти погибших, воспоминания о тяжелейшем периоде в истории и символ минувшей трагедии, то воспринимать он его будет соответствующим образом и тогда дети в форме будут казаться сущим ужасом. А если праздник воспринимается, как радость окончания той трагедии, долгожданное возвращение в мирной жизни и торжество победы, полученной невероятным трудом, то переодетые дети не будут вызывать никакого негатива. Также Зосимов говорит о том, что свое отношение к празднику взрослый передает своим детям и это вопрос, который заслуживает особого внимания.