Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму

Он отмечает, что отношение взрослого к подобному явлению формируется на основе его восприятия праздника. Если 9 мая для человека, это день памяти погибших, воспоминания о тяжелейшем периоде в истории и символ минувшей трагедии, то воспринимать он его будет соответствующим образом и тогда дети в форме будут казаться сущим ужасом. А если праздник воспринимается, как радость окончания той трагедии, долгожданное возвращение в мирной жизни и торжество победы, полученной невероятным трудом, то переодетые дети не будут вызывать никакого негатива. Также Зосимов говорит о том, что свое отношение к празднику взрослый передает своим детям и это вопрос, который заслуживает особого внимания.