Столкнулись лоб в лоб: на трассе Тюмень — Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:13
По предварительным данным, 37-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб в большегруз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Известно, что 51-летний водитель DAF перевозил продукты из Новосибирска в Екатеринбург. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла неделю назад, 16 марта, на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 565-м километре автодороги столкнулись две фуры и микроавтобус. В аварии погибли 8 человек.