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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург погиб водитель Volkswagen

Столкнулись лоб в лоб: на трассе Тюмень — Екатеринбург произошло смертельное ДТП

24 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург погиб водитель Volkswagen

Авария произошла в субботу вечером, 23 марта, на 105-м километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург. Там столкнулись Volkswagen Polo и фура DAF.
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ДТП
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По предварительным данным, 37-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб в большегруз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Известно, что 51-летний водитель DAF перевозил продукты из Новосибирска в Екатеринбург. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла неделю назад, 16 марта, на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 565-м километре автодороги столкнулись две фуры и микроавтобус. В аварии погибли 8 человек.

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