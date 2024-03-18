Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Многие многоквартирные дома объединяет общий двор. В одном из таких дворов города неравнодушная тюменка в течение года наблюдает загадочное явление — некая женщина подбрасывает к подвалу большие куски мяса.
«В течение года, в углублении дома, подкладывают раз в 7-10 дней куски мяса. При том мясо туда подкладывают в большом количестве. Хорошее свежее мясо: куски говядины, могут несколько тушек курицы положить, иногда палка докторской колбасы. Я, как человек, с собакой, первое что подумала что кто то пытается травить собак, но я уже в этом не уверена. В любом случае, это реально странно», — рассказала «Нашему городу» тюменка Диана К. и показа фотографию одной из находок.
Девушка все же склоняется к тому, что человек, оставляющий мясо во дворе — догхантер. Пока никто из хозяйских собак во дворе не пострадал, но мимо этого участка часто ходят, как бродячие собаки, так и домашние животные, хозяева которых могут быть не готовы к подобному «сюрпризу».
«Я понимаю что история может казаться странной и бредовой, но если кто-то все же травит собак — то мне бы хотелось, чтобы человек понес наказание. Это происходит на протяжении года, каждую неделю кто-то это подкладывает!», — говорит тюменка.
Регулярно куски мяса убирает дворник, но в скором времени у углубления появляются новые куски.
Диана также говорит о том, что в подвале дома никто не живет, а значит неизвестный вряд ли подкармливает бездомных котят или других животных. Для того, чтобы становить личность человека, подкладывающего мясо, за участком следили через камеру домофона и загадочный человек с мясом попал на видео.
«По силуэту с камеры могу сказать, что это точно не наша соседка и не человек из дома напротив. Жильцов мало, мы всех знаем. Причем по видео заметно, что человек не просто идет через двор, а направляется непосредственно к этой дыре», — отмечает тюменка.
У девушки уже были мысли сдать мясо на экспертизу, однако такая услуга стоит около 30 тысяч рублей, к тому же дома у девушки живет собака, а потому нести такое мясо в квартиру или даже трогать его руками — опасно для жизни питомца. Однажды, когда неизвестный положил к привычному месту палку колбасы, Диана заметила внутри нее черный порошок.
«Сейчас в Тюмени догхантеры делают жуткие вещи. Отрава может быть порошковой, внутри мяса могут быть иглы, да что угодно. Если говорить про черный порошок, то это может быть фосфид цинка, этим веществом травят крыс как раз с использованием пищевых приманок. Но важно понимать, что вещество опасно и для людей, а потому необходимо провести экспертизу и установить, что это такое уже достоверно. Сделать это необходимо правоохранителям с привлечением соответствующих служб, обычным людям трогать подобное попросту небезопасно», — предполагает тюменский ветеринар Олег Мальков.
Тюменка Диана отмечает, что и человек, приносящий мясо, руками его не трогает. Мясо приносится в пакете, вываливается и позже подпинывается ногой, что играет в пользу версии с тем, что мясо может быть отравлено.
«Я тревожусь за наших собак и за соседских. Это происходит год. Столько мяса для этого было куплено. Это попросту странно и я хочу разобраться в происходящем», — говорит тюменка.
Также она вспоминает, что многие куски мяса снаружи были свежими, но внутри периодически удавалось заметить что-то темное, напоминающее процесс гниения.
Юрист Павел Шадрин в происходящем видит не только угрозу для жизни животных, но и смертельную опасность для местных детей.
«Дети очень любопытные, они могут голыми руками достать это мясо или колбасу, а потом эти руки потянуть в рот и все, уже будет статья за убийство по неосторожности. А потому, пока подобного не произошло, отработать должны правоохранители. Важно узнать, что это за мясо, что в нем содержится и зачем его туда подкладывают. Если это догхантер — то и в этом случае предусмотрена ответственность, причем уголовной устье. Обойтись без привлечения можно будет лишь в том случае, если мясо окажется чистым. Хотя и после этого с человеком стоит провести беседу», — считает юрист.
Соседи мучаются в догадках, рассуждая о происхождении мяса. Некоторые уже полагают, что оно может быть радиоактивным и травить всех жителей дома. так как ямка находится в районе подвала, а там располагаются значимые инженерные сети.
Жители живут в постоянном страхе и желают, чтобы этот мясной ужас скорее закончился. Их пугает вид мяса, которое каждое утро лежит у основания дома. «Наш город» направил запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать, будут ли приняты меры реагирования.