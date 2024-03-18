Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса

У девушки уже были мысли сдать мясо на экспертизу, однако такая услуга стоит около 30 тысяч рублей, к тому же дома у девушки живет собака, а потому нести такое мясо в квартиру или даже трогать его руками — опасно для жизни питомца. Однажды, когда неизвестный положил к привычному месту палку колбасы, Диана заметила внутри нее черный порошок.