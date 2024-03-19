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В Тюменской области засекретили дату проведения военных сборов

Данные не подлежат разглашению: дату проведения военных сборов в Тюмени засекретили

19 марта 2024, 03:32
Фото: 1MI

В Тюменской области засекретили дату проведения военных сборов

В Тюменской области засекретили дату и место проведения военных сборов. В областном военкомате сообщили, что эти данные не подлежат разглашению — оповещение граждан об учениях будут проводить в персональном порядке.
«Данные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации. Оповещение граждан, пребывающих в запасе, о призыве на военные сборы будут осуществляться военными комиссариатами муниципальных образований персонально», — пояснили 72.RU в военном комиссариате Тюменской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, в начале марта. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, военные сборы в Тюменской области проводились в августе 2023 года. Тогда в учениях участие приняли порядка 100 человек. Мероприятие является в регионе ежегодным.

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