Данные не подлежат разглашению: дату проведения военных сборов в Тюмени засекретили

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
«Данные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации. Оповещение граждан, пребывающих в запасе, о призыве на военные сборы будут осуществляться военными комиссариатами муниципальных образований персонально», — пояснили 72.RU в военном комиссариате Тюменской области.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, в начале марта. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее, военные сборы в Тюменской области проводились в августе 2023 года. Тогда в учениях участие приняли порядка 100 человек. Мероприятие является в регионе ежегодным.