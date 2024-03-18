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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.

Десятилетие единства: в Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России

18 марта 2024, 12:31
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.

В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России

Сегодня исполнилось 10 лет с момента официального воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь этого события по инициативе Общественной палаты Тюменской области, на Цветном бульваре прошел концерт, приуроченный к памятной дате.

Тысячи тюменцев отпраздновали юбилей

10 лет назад 18 марта в Кремле президент Владимир Путин подписал указ о присоединении Крыма и Севастополя к России. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали включение полуострова в состав России.

Отмечать в центре города значимую дату тюменцы массово пришли на Цветной бульвар, где по решению Общественной палаты Тюменской области был организован концерт. Горожане на место торжества приходили с многочисленными флагами и транспарантами. В толпе слились все поколения — от мала до велика.

В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru

Об истории этого события и его значении для современности на праздновании юбилея памятной даты рассказал Геннадий Чеботарев, председатель Общественной палаты Тюменской области.

«Дорогие друзья, мне посчастливилось 10 лет назад присутствовать при историческом событии. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя сделали свой выбор и стали частью нашего великого государства. Это значимое событие для нашей страны. Прошедшие выборы только подтвердили единение народа. Крым и Севастополь приняли в них активное участие», — отметил председатель.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru

Поздравил тюменцев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с собравшимися на Цветном бульваре он исполнил гимн России.

«Мы отмечаем важное историческое событие. 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой. Я помню свои чувства, как радовалась и ликовала вся страна. В 2024 году мы понимаем, что возвращение в Россию спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида украинских неонацистов. Не менее значимые события связаны с присоединением регионов Новороссии. И сегодня за их освобождение сражаются наши ребята, участники СВО. Вместе с нашим президентом мы воссоздаем единую и неделимую Россию, боремся за наше будущее, будущее детей и внуков. Друзья, поздравляю вас!», — обратился к собравшимся губернатор.

Отметим, что в прошлом году на праздновании девятилетия присоединения Крыма и Севастополя к России, на Цветном бульваре собралось более 10 тысяч человек. Сегодня численность людей, кажется, не уступает прошлогоднему показателю.

В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru
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Торжество музыки и патриотизма

В честь знаменательного события для тюменцев выступили местные артисты, спевшие патриотические песни о Тюменской области, Тюмени и России. Однако тюменского певца Никиты Белова среди них не было, юношу пригласили в Москву, где свою недавно выпущенную песню он исполнил на концерте «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани».

В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru

Саму песню «Человек, который изменил все» горожанам показали на экранах. Многие уже знают ее наизусть.

«Посвящаю этот трек россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего страны. Передаю привет Тюмени! Спасибо за поддержку», — поделился тюменский музыкант.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru

Собравшиеся на празднике считают сегодняшний юбилей значимым событием, которое необходимо отмечать ежегодно.

«Это событие положило начало новой истории России. Оно показывает, что мы, жители одной страны, имеющие общую родину, едины. Нас не победить и не сломить. Мы сильны в своем единстве и никогда не перестанем бороться за наши ценности», — рассказал участник праздника Евгений Романов.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
В Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России.
Фото: nashgorod.ru
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Многие собравшиеся аналогичным образом подчеркивали значимость празднования великого события, которое в истории получило название «Крымская весна». Тюменцы уверены, что в городе необходимо проводить больше объединяющих патриотических мероприятий, где жители города и даже области смогут еще больше сплотиться.

«Это настоящий праздник! Это тот праздник, который истинно стоит отмечать. Такое очень полезно для молодежи, важно показывать им, какая сильная у нас страна и что к ней нужно проникаться патриотизмом. Так мы сможем вырастить достойное новое поколение», — убеждена участница праздника Валентина Зубова.

Отметим, что в мероприятии приняли участие студенческие и школьные объединения, а также детские сады города.

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