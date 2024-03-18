Десятилетие единства: в Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России

В честь знаменательного события для тюменцев выступили местные артисты, спевшие патриотические песни о Тюменской области, Тюмени и России. Однако тюменского певца Никиты Белова среди них не было, юношу пригласили в Москву, где свою недавно выпущенную песню он исполнил на концерте «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани».