Из-за форум-концерта перекроют улицу в Тюмени

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Отрезок улицы Орджоникидзе от Ленина до Герцена перекроют сегодня в 14:00. Дорога будет перекрыта до окончания форум-концерта, который начнется в 16:00, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обустроят дорогу с разворотами за 14.8 миллиона рублей. Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Солнечного проезда и Профсоюзной.