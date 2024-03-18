Из-за форум-концерта перекроют улицу в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обустроят дорогу с разворотами за 14.8 миллиона рублей. Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Солнечного проезда и Профсоюзной.