nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Из-за форум-концерта перекроют улицу в Тюмени

Из-за форум-концерта перекроют улицу в Тюмени

18 марта 2024, 05:18
Фото: 1MI
Мероприятие, посвященное десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет сегодня на Цветном бульваре. До его окончания одна из улиц будет полностью перекрыта.

Отрезок улицы Орджоникидзе от Ленина до Герцена перекроют сегодня в 14:00. Дорога будет перекрыта до окончания форум-концерта, который начнется в 16:00, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обустроят дорогу с разворотами за 14.8 миллиона рублей. Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Солнечного проезда и Профсоюзной.

Читайте также:
Новое судно на воздушной подушке купят для ТобольскаПечальный рекорд: мошенники «развели» тюменскую пенсионерку на 10 миллионов рублейСильнейший отрыв: кого тюменцы хотят видеть своим президентом?
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Присоединение Крыма#Крым#Ограничение движения#Мероприятия#Любовь Селезнева
Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
Сегодня, 06:49
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
15 марта, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
15 марта, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
15 марта, 16:08
Зиму проводили? Какая погода ждет тюменцев в последние дни марта
Сегодня, 04:31
Расходы на содержание и строительство тюменских дорог урезали в три раза
Сегодня, 04:55