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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде.

Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде

18 марта 2024, 08:23
Фото: 1MI
Тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде.

Тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде

Сегодня у православных начался Великий пост — это период добровольного воздержания от пищи животного происхождения, которые продлиться почти 2 месяца. Тюменский диетолог Виктория Антонова рассказала «Нашему городу» о последствиях отказа от привычной пищи.

Польза Великого поста

Основная цель Великого поста, как гласит религия, это очищение организма от грехов и духовный рост. Для этого верующим нужно отказаться не только от мяса, но и от всех продуктов животного происхождения. продукты растительного производства можно употреблять в пищу без ограничений.

«Здесь, учитывая временный характер воздержания от еды, нельзя однозначно сказать вреден пост или полезен для населения. есть у него свои плюсы и минусы, а также противопоказания», — рассказала «Нашему городу» диетолог Виктория Антонова.

Из факторов, которые могут положительно сказаться на организме, эксперт выделила:

  • Отказ от вредной еды (сладкого, мучного, фастфуда и т, д) и пагубных привычек, которые во время Великого поста противопоказаны;
  • Приближение к правильному питанию и внедрение в рацион большого количества овощей и других полезных продуктов;
  • Введения дисциплины в вопрос питания и осознанное отношение к еде.
Великий пост может помочь внести в рацион полезные продукты.Великий пост может помочь внести в рацион полезные продукты.
Великий пост может помочь внести в рацион полезные продукты.
Фото: 1MI
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«Я хочу отметить, что здесь не будет пункта про похудение, так как пост — это не диета. И нельзя его воспринимать, как возможность скинуть лишние килограммы. Великий пост — религиозен и не имеет ничего общего со снижением веса и приведением себя в форму физически», — отмечает диетолог.

Он также отмечает, что важно помнить об альтернативах продуктов животного происхождения, которые зачастую оказываются полезнее привычной еды, куда входят полуфабрикаты и сыро-копченые изделия. А потому тем, кто планирует соблюдать Великий пост стоит обратить внимание на продукты, которые могут заменить мясо и будут богаты растительными жирами.

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Опасности и последствия для организма

Однако важно понимать, что такой резких переход на другой формат питания может принять не любой организм. К тому же, учитывая длительность поста, стоит учитывать, что организм успеет перестроиться и возвращение в обычному питанию для него также станет стрессом.

«Когда вы переходите на веганский режим питания, который и диктует пост, вы ограничиваете поступление белков животного происхождения, а значит ваш метаболизм будет перенастраиваться — баланс белков, жиров и углеводов может быть нарушен», — указывает Антонова.

В список минусов Великого поста и его опасности для организма, специалист включает следующее:

  • Риск набора веса после возвращения к привычному режиму питания;
  • Дефицит белков может спровоцировать снижение мышечной массы и набор жира, так как питание во многом будет состоять из углеводов;
  • Ослабление организма на фоне радикальной перемены формата питания.
Питание во время Великого поста основано на углеводах, что может спровоцировать набор жировой массы.Питание во время Великого поста основано на углеводах, что может спровоцировать набор жировой массы.
Питание во время Великого поста основано на углеводах, что может спровоцировать набор жировой массы.
Фото: 1MI
«Несмотря на то, что постящиеся и так ограничены в еде, им важно следить за КБЖУ, чтобы понимать, чем они наполняют свой организм. Доминирование простых углеводов приведет к набору веса и отекам, так как воды будет задерживаться в организме. Но без углеводов у человека не будет хватать сил. Поэтому необходимо удерживать баланс», — подчеркивает Виктория Антонова.

Питание во время поста эксперт рекомендует контролировать досконально, заранее расписывая что вы будут есть и в какой день. Мобильные приложение могут помочь посчитать КБЖУ в каждом блюде и тогда вы будете видеть наглядно, чем будет наполняться организм и как это скажется на его состоянии.

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Кому пост противопоказан?

Даже церковь отмечает, что при наличии заболеваний при которых такая диета противопоказана, от поста стоит воздержаться. Служители церкви отмечают, что не соблюдать пост строго могут:

  • беременные и кормящие женщины;
  • воины;
  • пожилые люди;
  • дети;
  • тяжелобольные люди;
  • люди, страдающие диабетом, анемией, ослабленные;
  • люди с заболеваниями ЖКТ, язвой желудка и т. п.;
  • люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Диетолог также говорит о том, что перечисленным категориям граждан не стоит соблюдать все условия Великого поста, так как это рискованно для жизни и здоровья.

«Я здесь советую каждому консультироваться с врачом, у которого вы наблюдаетесь по случаю вашего заболевания. Он, зная о состоянии вашего организма, сможет точно сказать, какие запреты вы можете соблюсти, а от чего отказываться нельзя», — советует Антонова.

Важно помнить, что Великий пост — это не столько про отказ от еды, сколько про духовное очищение.

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