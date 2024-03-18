Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Основная цель Великого поста, как гласит религия, это очищение организма от грехов и духовный рост. Для этого верующим нужно отказаться не только от мяса, но и от всех продуктов животного происхождения. продукты растительного производства можно употреблять в пищу без ограничений.
«Здесь, учитывая временный характер воздержания от еды, нельзя однозначно сказать вреден пост или полезен для населения. есть у него свои плюсы и минусы, а также противопоказания», — рассказала «Нашему городу» диетолог Виктория Антонова.
Из факторов, которые могут положительно сказаться на организме, эксперт выделила:
«Я хочу отметить, что здесь не будет пункта про похудение, так как пост — это не диета. И нельзя его воспринимать, как возможность скинуть лишние килограммы. Великий пост — религиозен и не имеет ничего общего со снижением веса и приведением себя в форму физически», — отмечает диетолог.
Он также отмечает, что важно помнить об альтернативах продуктов животного происхождения, которые зачастую оказываются полезнее привычной еды, куда входят полуфабрикаты и сыро-копченые изделия. А потому тем, кто планирует соблюдать Великий пост стоит обратить внимание на продукты, которые могут заменить мясо и будут богаты растительными жирами.
Однако важно понимать, что такой резких переход на другой формат питания может принять не любой организм. К тому же, учитывая длительность поста, стоит учитывать, что организм успеет перестроиться и возвращение в обычному питанию для него также станет стрессом.
«Когда вы переходите на веганский режим питания, который и диктует пост, вы ограничиваете поступление белков животного происхождения, а значит ваш метаболизм будет перенастраиваться — баланс белков, жиров и углеводов может быть нарушен», — указывает Антонова.
В список минусов Великого поста и его опасности для организма, специалист включает следующее:
«Несмотря на то, что постящиеся и так ограничены в еде, им важно следить за КБЖУ, чтобы понимать, чем они наполняют свой организм. Доминирование простых углеводов приведет к набору веса и отекам, так как воды будет задерживаться в организме. Но без углеводов у человека не будет хватать сил. Поэтому необходимо удерживать баланс», — подчеркивает Виктория Антонова.
Питание во время поста эксперт рекомендует контролировать досконально, заранее расписывая что вы будут есть и в какой день. Мобильные приложение могут помочь посчитать КБЖУ в каждом блюде и тогда вы будете видеть наглядно, чем будет наполняться организм и как это скажется на его состоянии.
Даже церковь отмечает, что при наличии заболеваний при которых такая диета противопоказана, от поста стоит воздержаться. Служители церкви отмечают, что не соблюдать пост строго могут:
Диетолог также говорит о том, что перечисленным категориям граждан не стоит соблюдать все условия Великого поста, так как это рискованно для жизни и здоровья.
«Я здесь советую каждому консультироваться с врачом, у которого вы наблюдаетесь по случаю вашего заболевания. Он, зная о состоянии вашего организма, сможет точно сказать, какие запреты вы можете соблюсти, а от чего отказываться нельзя», — советует Антонова.
Важно помнить, что Великий пост — это не столько про отказ от еды, сколько про духовное очищение.