Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде

Питание во время поста эксперт рекомендует контролировать досконально, заранее расписывая что вы будут есть и в какой день. Мобильные приложение могут помочь посчитать КБЖУ в каждом блюде и тогда вы будете видеть наглядно, чем будет наполняться организм и как это скажется на его состоянии.