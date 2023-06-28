Около Тюмени мужчин начали призывать на военные сборы

Стоит отметить, что в марте 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку. 13 мая стало известно, что мужчинам, подлежащим призыву на военные сборы в этом году, будут вручать бумажные повестки. Данное мероприятие проходит ежегодно, указ был подписан президентом 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы пока не сообщается.