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Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:03

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Около Тюмени мужчин начали призывать на военные сборы

28 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI

Тюменцев направят на военные сборы 1 августа

В администрации поселка Московский (около Тюмени) сообщили о проведении военных сборов для военнослужащих запаса.

Сейчас мужчин пока оповещают, что они будут 1 августа, но где неизвестно. Военнообязанным нужно будет прийти в военкомат в начале июля, чтобы уточнить место сборов.

Стоит отметить, что в марте 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку. 13 мая стало известно, что мужчинам, подлежащим призыву на военные сборы в этом году, будут вручать бумажные повестки. Данное мероприятие проходит ежегодно, указ был подписан президентом 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы пока не сообщается.

Как пройдут военные сборы в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Военный призыв#Работа
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