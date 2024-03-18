Неправильно поставил тапочки: вахтовику сломали ребро в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщили в пресс-службе МВД, в вагончике мужчина проживал вместе со своим коллегой. Оба работают на одном из месторождений Уватского района.
» У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — поведали в полиции.
Подозреваемому 37 лет. Ему грозит до трех лет лишения свободы после случившегося инцидента.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как один из тюменцев переломал ребра своей возлюбленной во время ссоры. Обидчика задержали сотрудники уголовного розыска. С места ЧП женщина была экстренно госпитализирована.