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В Тюменской области избили вахтовика из-за неверно поставленных тапочек

Неправильно поставил тапочки: вахтовику сломали ребро в Тюменской области

18 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

В Тюменской области избили вахтовика из-за неверно поставленных тапочек

Жителю Башкортостана, приехавшему в Тюменскую область на вахту, сломали ребро. Причиной стало то, что мужчина неправильно поставил тапочки в вагончике.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в вагончике мужчина проживал вместе со своим коллегой. Оба работают на одном из месторождений Уватского района.

» У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — поведали в полиции.
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Подозреваемому 37 лет. Ему грозит до трех лет лишения свободы после случившегося инцидента.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как один из тюменцев переломал ребра своей возлюбленной во время ссоры. Обидчика задержали сотрудники уголовного розыска. С места ЧП женщина была экстренно госпитализирована.

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