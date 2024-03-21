Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени?

Ранее «Наш Город» писал, что 15 марта, в день проведения выборов президента России, уроженец Таджикистана взорвал петарду в здании избирательного участка, расположенного в Тобольске. Молодого человека задержали на месте преступления и отправили под стражу. В настоящее время он находится под домашним арестом. Известно, что иностранец имеет российское гражданство — гражданства Таджикистана у него нет.