Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
По информации УМВД по Тюменской области, 101 преступление из общего числа было совершено уроженцами Таджикистана, еще 72 — Узбекистана, 38 и 31 — Азербайджана и Киргизии соответственно. Большая часть правонарушений — грабежи, кражи, угоны. Также зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования.
В целом в Тюменской области в 2023 году было совершено около 24,5 тысяч преступлений. В численном показателе иностранцы совершили 2,25% из них.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 марта, в день проведения выборов президента России, уроженец Таджикистана взорвал петарду в здании избирательного участка, расположенного в Тобольске. Молодого человека задержали на месте преступления и отправили под стражу. В настоящее время он находится под домашним арестом. Известно, что иностранец имеет российское гражданство — гражданства Таджикистана у него нет.