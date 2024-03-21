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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Тюмени чаще совершают преступления граждане Таджикистана и Узбекистана

Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени?

21 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Тюмени чаще совершают преступления граждане Таджикистана и Узбекистана

В Тюменской области чаще идут на преступления среди мигрантов граждане Узбекистана и Таджикистана. В 2023 году 297 иностранцами было совершено более 550 преступлений. При этом более 170 иностранных граждан на территории региона находились незаконно.

По информации УМВД по Тюменской области, 101 преступление из общего числа было совершено уроженцами Таджикистана, еще 72 — Узбекистана, 38 и 31 — Азербайджана и Киргизии соответственно. Большая часть правонарушений — грабежи, кражи, угоны. Также зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования.

В целом в Тюменской области в 2023 году было совершено около 24,5 тысяч преступлений. В численном показателе иностранцы совершили 2,25% из них.

Число мигрантов возросло в два раза за год в Тюменской области
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Ранее «Наш Город» писал, что 15 марта, в день проведения выборов президента России, уроженец Таджикистана взорвал петарду в здании избирательного участка, расположенного в Тобольске. Молодого человека задержали на месте преступления и отправили под стражу. В настоящее время он находится под домашним арестом. Известно, что иностранец имеет российское гражданство — гражданства Таджикистана у него нет.

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