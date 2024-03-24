Губернатор Моор возложил цветы к стихийному мемориалу на Цветном Бульваре

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Также память жертв теракта в Подмосковье почтили представители национальных общественных организаций Тюменской области. В Тюменской области проживают более 145 представителей различных национальностей. У каждого из них свои традиции и подходы, но все они осуждают действия террористов.
Отметим, начиная с утра субботы, 23 марта, тюменцы несут игрушки, цветы и лампадки к мемориалу. Почтить память погибших горожане приходят целыми семьями.
«Ребятишки погибли. Этих террористов нельзя назвать людьми. Господь все видит. Наказание они должны понести сильное, на рудниках где-нибудь. В голове не укладывается все это. Наши сыновья будут военными. Они сделают все, чтоб это не повторилось никогда. Всем пострадавшим сил и выздоровления. Виновные должны быть наказаны. Сурово», — отмечают тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что по последним данным в результате теракта 22 марта 2024 года погибло 133 человека, 154 получили ранения.