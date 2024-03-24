Губернатор Моор возложил цветы к стихийному мемориалу на Цветном Бульваре

«Ребятишки погибли. Этих террористов нельзя назвать людьми. Господь все видит. Наказание они должны понести сильное, на рудниках где-нибудь. В голове не укладывается все это. Наши сыновья будут военными. Они сделают все, чтоб это не повторилось никогда. Всем пострадавшим сил и выздоровления. Виновные должны быть наказаны. Сурово», — отмечают тюменцы.