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Губернатор Моор возложил цветы к стихийному мемориалу на Цветном Бульваре

Губернатор Моор возложил цветы к стихийному мемориалу на Цветном Бульваре

24 марта 2024, 10:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Глава региона возложил цветы к стихийному мемориалу, организованному на Цветном бульваре.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также память жертв теракта в Подмосковье почтили представители национальных общественных организаций Тюменской области. В Тюменской области проживают более 145 представителей различных национальностей. У каждого из них свои традиции и подходы, но все они осуждают действия террористов.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, начиная с утра субботы, 23 марта, тюменцы несут игрушки, цветы и лампадки к мемориалу. Почтить память погибших горожане приходят целыми семьями.

«Ребятишки погибли. Этих террористов нельзя назвать людьми. Господь все видит. Наказание они должны понести сильное, на рудниках где-нибудь. В голове не укладывается все это. Наши сыновья будут военными. Они сделают все, чтоб это не повторилось никогда. Всем пострадавшим сил и выздоровления. Виновные должны быть наказаны. Сурово», — отмечают тюменцы.

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