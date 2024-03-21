Число мигрантов возросло в два раза за год в Тюменской области

Следствием роста числа мигрантов стало увеличение числа преступлений, совершенных иностранцами на 11,7%. Большая часть из них связана с незаконным оборотом наркотических средств, 51,5%, кражи занимают 14%. Такие данные указаны в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, пишет Ура.Ру.