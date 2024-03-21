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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюменской области число мигрантов увеличилось в 2 раза в 2023 году

Число мигрантов возросло в два раза за год в Тюменской области

21 марта 2024, 05:18
Фото: 1MI

В Тюменской области число мигрантов увеличилось в 2 раза в 2023 году

Количество иностранцев в регионе достигло 217 тысяч человек. Для сравнения, в 2022 году иностранных граждан было 116 тысяч.

Следствием роста числа мигрантов стало увеличение числа преступлений, совершенных иностранцами на 11,7%. Большая часть из них связана с незаконным оборотом наркотических средств, 51,5%, кражи занимают 14%. Такие данные указаны в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, пишет Ура.Ру.

В 2022 году рост числа преступлений, совершенных мигрантами, составил 11%. Всего иностранцы совершили 552 преступления, что не превышало 2,5% от общего числа правонарушений.

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Между тем, в Тюмени в начале марта начал работу штаб общественного движения «Северный человек». Общественники намерены оказывать помощь полиции в борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области раскрыли преступную схему, по которой мигранты незаконно получали гражданство России, вид на жительство и патенты на работу. Было установлено более 1 тысячи эпизодов.

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