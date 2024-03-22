Попадают под машины и становятся добычей собак: в Тюмени массово гибнут кошки

Заметим, что согласно ФЗ «Об ответственном обращении с животными, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» самовыгул домашних животных запрещен. За нарушение грозит не только многотысячный штраф (до 200 тысяч рублей), но и изъятие животного у хозяина, лишение свободы до 5 лет.