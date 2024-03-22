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Тюменцы находят возле своих домов мертвых кошек

Попадают под машины и становятся добычей собак: в Тюмени массово гибнут кошки

22 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI

Тюменцы находят возле своих домов мертвых кошек

О случаях гибели домашних животных, кошек, сообщают в социальных сетях жители областной столицы. По словам горожан, с наступлением теплой погоды их число возросло.

По словам зоозащитников, чаще всего ЧП происходят в районах частного сектора. Волонтеры отмечают, что кошки становятся жертвами бродячих псов, а также попадаю под колеса автомобилей. Поэтому, подчеркивают зоозащитники, не следует выпускать на самовыгул домашних кошек.

«Домашний кот на улице с собаками не выживет», — уверены волонтеры.

Заметим, что согласно ФЗ «Об ответственном обращении с животными, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» самовыгул домашних животных запрещен. За нарушение грозит не только многотысячный штраф (до 200 тысяч рублей), но и изъятие животного у хозяина, лишение свободы до 5 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что жители микрорайона Славянский, расположенного в тюменском поселке Березняки, уже порядка двух лет страдают из-за живущий на территории района стаи бездомных псов. Бездомные собаки веду себя агрессивно и бросаются на детей.

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