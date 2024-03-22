Дефицит таксистов с личным транспортом возник в Тюмени

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Эту информацию подтвердили также в Общественном Совете по развитию такси. По словам специалистов, дефицит возник вследствие сокращения иностранной рабочей силы, нового закона о такси, вступившего в силу осенью 2023 года, а также ухода части граждан на СВО.
По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, имеются и другие факторы, которые оказывают влияние на нежелание водителей работать в такси на личном транспорте.
«Чтобы получить разрешение на работу, таксисту нужно быть официально оформленным, открыть ИП или стать самозанятым, а также купить дополнительную страховку. И если для крупных транспортных компаний с большим оборотом еще одна обязательная страховка терпима, то для таксиста, который совершает от 10 до 20 поездок в день, она очень болезненна. Цена на ОСАГО на пассажирские варьируется от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона», — говорит эксперт.
Между тем, по данным Общественного Совета, в Тюмени за последний год увеличилось число легальных таксистов. Если год назад число действующих разрешений на работу в такси составляло 3,5 тысячи, то в конце ноября — более 5 тысяч, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области иностранцы нарушаю запрет на работу в службах такси. К примеру, в одной из тобольских таксофирм большая часть водителей — представители стран ближнего зарубежья.