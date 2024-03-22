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В Тюмени наблюдается дефицит таксистов с личными автомобилями

Дефицит таксистов с личным транспортом возник в Тюмени

22 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдается дефицит таксистов с личными автомобилями

Об этом сообщил директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан. По его словам, в настоящее время наблюдается большая нехватка водителей с машинами и водителей в целом. И данная тенденция наблюдается по всей стране.
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Таксист

Эту информацию подтвердили также в Общественном Совете по развитию такси. По словам специалистов, дефицит возник вследствие сокращения иностранной рабочей силы, нового закона о такси, вступившего в силу осенью 2023 года, а также ухода части граждан на СВО.

По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, имеются и другие факторы, которые оказывают влияние на нежелание водителей работать в такси на личном транспорте.

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«Чтобы получить разрешение на работу, таксисту нужно быть официально оформленным, открыть ИП или стать самозанятым, а также купить дополнительную страховку. И если для крупных транспортных компаний с большим оборотом еще одна обязательная страховка терпима, то для таксиста, который совершает от 10 до 20 поездок в день, она очень болезненна. Цена на ОСАГО на пассажирские варьируется от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона», — говорит эксперт.

Между тем, по данным Общественного Совета, в Тюмени за последний год увеличилось число легальных таксистов. Если год назад число действующих разрешений на работу в такси составляло 3,5 тысячи, то в конце ноября — более 5 тысяч, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области иностранцы нарушаю запрет на работу в службах такси. К примеру, в одной из тобольских таксофирм большая часть водителей — представители стран ближнего зарубежья.

#Общество#Валентина Бурнашева#Водители#Новости тюмени#Такси#Таксист#Дефицит#Служба такси
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