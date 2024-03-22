Дефицит таксистов с личным транспортом возник в Тюмени

Между тем, по данным Общественного Совета, в Тюмени за последний год увеличилось число легальных таксистов. Если год назад число действующих разрешений на работу в такси составляло 3,5 тысячи, то в конце ноября — более 5 тысяч, пишет РБК Тюмень.