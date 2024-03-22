Силовики провели рейды среди мигрантов на тюменских стройках

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Всего в ходе рейда было проверено 108 человек. Силовики выявили 18 случаев незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, 3 случая незаконного привлечения к трудовой деятельности мигрантов и один случай представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
В отношении четырех мигрантов будут направлены в суд материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны. Все они нарушили статью правила въезда в Россию.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц, нанимавших на работу иностранных граждан без патентов и с нарушением норм миграционного законодательства, сообщает МВД Медиа.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году мигранты совершили более 550 преступлений в Тюменской области. Большая часть из них — кражи, грабежи, угоны.