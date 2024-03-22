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В Тюмени провели рейд среди мигрантов

Силовики провели рейды среди мигрантов на тюменских стройках

22 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI

В Тюмени провели рейд среди мигрантов

Проверка состоялась в рамках оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. По ее итогам обнаружили более 20 нарушений законодательства.

Всего в ходе рейда было проверено 108 человек. Силовики выявили 18 случаев незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, 3 случая незаконного привлечения к трудовой деятельности мигрантов и один случай представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

В отношении четырех мигрантов будут направлены в суд материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны. Все они нарушили статью правила въезда в Россию.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц, нанимавших на работу иностранных граждан без патентов и с нарушением норм миграционного законодательства, сообщает МВД Медиа.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году мигранты совершили более 550 преступлений в Тюменской области. Большая часть из них — кражи, грабежи, угоны.

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