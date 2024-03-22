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В зоне СВО пропал осужденный тюменец

Тюменка ищет четвертый месяц пропавшего на СВО сына

22 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

В зоне СВО пропал осужденный тюменец

Жительница Тюмени Галина Олейникова в течение нескольких месяцев ищет своего 32-летнего сына Романа, пропавшего на специальной военной операции. В последний раз на связь он выходил в начале декабря 2023 года.

По словам женщины, Роман подписал контракт осенью 2023 года — в то время отбывал срок в исправительной колонии за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Его осудили в 2020 году на 9 лет.

Из Тюмени в зону спецоперации Роман и другие осужденные отправились 20 сентября. До 9 декабря мужчина регулярно выходил на связь с Галиной. А после этого пропал. В воинской части, куда дозвонилась Галина, ей сообщили, что ее сын находится на боевом задании.

7 января 2024 года с женщиной связался сослуживец Романа и сообщил, что на боевом задании они были вместе.

«Они вдвоем после боя остались. Рома ему помогал идти, пока сам мог. А потом не смог. Парня этого эвакуировали, отправили в госпиталь. А наш Ромка там остался», — рассказала мама пропавшего бойца 72.RU.

С января женщина отправляет обращения в Минобороны, прокуратуру, Красный Крест, уполномоченному по правам человека. Пока какой-либо информации о том, где находится ее сын, нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб тюменский офицер, выпускник ТВВИКУ Игорь Петренко. У военного остались супруга, родители и 16-летний брат.

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