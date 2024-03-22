Тюменка ищет четвертый месяц пропавшего на СВО сына

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам женщины, Роман подписал контракт осенью 2023 года — в то время отбывал срок в исправительной колонии за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Его осудили в 2020 году на 9 лет.
Из Тюмени в зону спецоперации Роман и другие осужденные отправились 20 сентября. До 9 декабря мужчина регулярно выходил на связь с Галиной. А после этого пропал. В воинской части, куда дозвонилась Галина, ей сообщили, что ее сын находится на боевом задании.
7 января 2024 года с женщиной связался сослуживец Романа и сообщил, что на боевом задании они были вместе.
«Они вдвоем после боя остались. Рома ему помогал идти, пока сам мог. А потом не смог. Парня этого эвакуировали, отправили в госпиталь. А наш Ромка там остался», — рассказала мама пропавшего бойца 72.RU.
С января женщина отправляет обращения в Минобороны, прокуратуру, Красный Крест, уполномоченному по правам человека. Пока какой-либо информации о том, где находится ее сын, нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб тюменский офицер, выпускник ТВВИКУ Игорь Петренко. У военного остались супруга, родители и 16-летний брат.