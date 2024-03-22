Тюменка ищет четвертый месяц пропавшего на СВО сына

Из Тюмени в зону спецоперации Роман и другие осужденные отправились 20 сентября. До 9 декабря мужчина регулярно выходил на связь с Галиной. А после этого пропал. В воинской части, куда дозвонилась Галина, ей сообщили, что ее сын находится на боевом задании.