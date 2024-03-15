Подорвался на мине-ловушке: в зоне СВО погиб тюменский лейтенант

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Игорь служил командиром группы разминирования на южно-донецком направлении поселка Новомихайловка. В спецоперации принимал участие с начала августа 2023 года.
«На СВО он отправился не раздумывая. Говорил, что это его долг — защищать Родну. Когда я узнала, что его отправляют на Украину, то просила, умоляла не ехать. На что получила ответ: „Я офицер, это моя работа, я не могу спрятаться, отсидеться“, — рассказала „Нашему Городу“ мама бойца Ирина Петренко.
И добавила, что Игорь с раннего детства хотел связать свою жизнь с армией — он родился в семье военнослужащих. Дедушка — офицер, отец — офицер, мама и бабушка все служили и служат в армии.
Военный родился в июне 1999 года в Новоалтайске. Школу окончил в Омске, так как родители там служили. В 2017 году его семью перевели в Удмуртию, а Игорь поступил в Тюменское высшее военное инженерное командное училище. После окончания ТВВИКУ женился, по распределению попал на Сахалин, где служил командиром взвода. В августе прошлого был направлен в зону СВО.
У военного осталась супруга, а также родители и 16-летний брат.
«Горжусь своим сыном безумно. Как сын он был очень внимательный и добрый. Не было и дня, чтобы он мне не позвонил. Вечная память герою Петренко Игорю Евгеньевичу», — отметила мама бойца.
С теплом о военном отзываются и его сослуживцы.
«Игорь был героем. Невыполнимых задач для него было. Он был хорошим другом — очень трудно найти таких близких по духу товарищей», — отметили сослуживцы погибшего военного.
Игорь Петренко похоронили в Тюмени на Аллее Славы. Церемония прощания с бойцом состоялась на территории ТВВИКУ. Военного наградили медалью «За отвагу», Орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце февраля 2024 года в зоне специальной военной операции на Украине погиб 47-летний тюменский доброволец Александр Пусев — попал под обстрел. У тюменца остались двое детей 17 и 19 лет.