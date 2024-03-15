Подорвался на мине-ловушке: в зоне СВО погиб тюменский лейтенант

Военный родился в июне 1999 года в Новоалтайске. Школу окончил в Омске, так как родители там служили. В 2017 году его семью перевели в Удмуртию, а Игорь поступил в Тюменское высшее военное инженерное командное училище. После окончания ТВВИКУ женился, по распределению попал на Сахалин, где служил командиром взвода. В августе прошлого был направлен в зону СВО.