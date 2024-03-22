Стало известно, каким будет межвузовский кампус в Тюмени

В состав межвузовского кампуса в Тюмени войдут гостиница на 120 человек и общежитие на 4980 человек. Также в него будут включены центр развития и поддержки талантливой молодежи, учебно-лабораторный комплекс, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной и технопарк.