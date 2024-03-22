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Власти раскрыли, каким будет межвузовский кампус в Тюмени

Стало известно, каким будет межвузовский кампус в Тюмени

22 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI

Власти раскрыли, каким будет межвузовский кампус в Тюмени

Подготовка площадки под строительство кампуса началась в феврале. Администрация Тюмени раскрыла, какие объекты будут в него включены.

В состав межвузовского кампуса в Тюмени войдут гостиница на 120 человек и общежитие на 4980 человек. Также в него будут включены центр развития и поддержки талантливой молодежи, учебно-лабораторный комплекс, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной и технопарк.

На территории кампуса также будет обустроена наземная парковка на 670 мест. Площадь проектируемой территории составляет 182.8 гектара, указано в документе, опубликованном на сайте администрации города.

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Подготовка к строительству межвузовского кампуса началась в середине февраля. На него потратят более 32 миллиардов рублей — 17 миллиардов из федерального бюджета, 11 миллиардов — частные инвестиции, оставшаяся часть — из бюджета региона.

Ранее «Наш город» рассказывал, что будет с рынком «Южный» в Тюмени. Власти решили провести реконструкцию улицы Чаплина, поэтому ряд зданий попадет под снос.

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