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Updated Сегодня, 08:05

Стая бродячих псов терроризирует два года жителей тюменского поселка

«Трагедии не избежать»: стая бродячих псов терроризирует тюменцев два года

14 марта 2024, 08:03
Фото: 1MI

Стая бродячих псов терроризирует два года жителей тюменского поселка

Жители тюменского микрорайона Славянский, расположенного в поселке Березняки, жалуются на стаю агрессивных бродячих собак и просят тюменские власти принять меры.

По словам горожан, местных жителей бездомные псы терроризируют на протяжении двух лет.

«Стая очень агрессивная. С каждым годом собак становится всё больше. Сегодня произошло очередное нападение на ребенка, когда он шел в школу. К счастью, он смог отбиться и убежать, но получил сильный испуг», — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Тюменцы отмечают, что нападения на людей происходят на регулярной основе, поэтому родителям приходится сопровождают детей с баллончиками. Правда, против стаи они малоэффективны. При этом служба по отлову бродячих животных бездействует — заявки отрабатывают по месяцу и более.

«Служба отлова особо и не старается поймать собак. Сотрудники покатаются по поселку и едут обратно. Если пустить ситуацию на самотек, трагедии будет не избежать. Просим администрацию Тюмени обратить на это внимание и принять меры», — подчеркнули тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году было отловлено более 1,3 тысяч бродячих животных. В январе этого года с улиц в спецприют отправили более восьми десятков бездомных животных.

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