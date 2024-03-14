«Трагедии не избежать»: стая бродячих псов терроризирует тюменцев два года

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По словам горожан, местных жителей бездомные псы терроризируют на протяжении двух лет.
«Стая очень агрессивная. С каждым годом собак становится всё больше. Сегодня произошло очередное нападение на ребенка, когда он шел в школу. К счастью, он смог отбиться и убежать, но получил сильный испуг», — сообщают очевидцы в социальных сетях.
Тюменцы отмечают, что нападения на людей происходят на регулярной основе, поэтому родителям приходится сопровождают детей с баллончиками. Правда, против стаи они малоэффективны. При этом служба по отлову бродячих животных бездействует — заявки отрабатывают по месяцу и более.
«Служба отлова особо и не старается поймать собак. Сотрудники покатаются по поселку и едут обратно. Если пустить ситуацию на самотек, трагедии будет не избежать. Просим администрацию Тюмени обратить на это внимание и принять меры», — подчеркнули тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году было отловлено более 1,3 тысяч бродячих животных. В январе этого года с улиц в спецприют отправили более восьми десятков бездомных животных.