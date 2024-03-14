nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Стало известно, когда стартует сезон самокатов в Тюмени

В сервисе аренды рассказали, когда стартует сезон самокатов в Тюмени

14 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI

Стало известно, когда стартует сезон самокатов в Тюмени

В Тюмени с каждым днем становится все теплее, а сезон самокатов — все ближе. Однако этот вид двухколесного транспорта пока не выставлен на улицы.

В сервисе аренды самокатов Whoosh рассказали 72.ru, что главный фактор, влияющий на дату старта сезона проката — погода, за которой сервис пристально следит.

«Ждем, когда температура большую часть дня не будет опускаться ниже нуля, а на улицах растают снег и наледь, чтобы поездки на самокате были комфортными. Погода в начале весны нестабильна, поэтому при временных ухудшениях погодных условий мы будем включать „паузу“ — самокаты будут оставаться на улицах, но на время непогоды станут недоступными для аренды», — поделились в Whoosh.
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Узнать подробнее

Представители сервиса напомнили, что в прошлом году сезон проката стартовал в апреле. Поэтому, вполне вероятно, что и в этом году стоит ориентироваться на апрель.

Ранее таксист рассказал «Нашему городу», как снизить стоимость поездки. Все лайфхаки водитель проверил на личном опыте.

Читайте также:
Велосипедистка попала под колеса автомобиля в ТюмениНовое пространство для спортсменов откроется в ТюмениЕкатеринбургский экскурсовод учит тюменских «хаять» свой город
#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Сервис#Любовь Селезнева
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Сегодня, 06:51
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
Сегодня, 06:54
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25