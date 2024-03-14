В сервисе аренды рассказали, когда стартует сезон самокатов в Тюмени

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В сервисе аренды самокатов Whoosh рассказали 72.ru, что главный фактор, влияющий на дату старта сезона проката — погода, за которой сервис пристально следит.
«Ждем, когда температура большую часть дня не будет опускаться ниже нуля, а на улицах растают снег и наледь, чтобы поездки на самокате были комфортными. Погода в начале весны нестабильна, поэтому при временных ухудшениях погодных условий мы будем включать „паузу“ — самокаты будут оставаться на улицах, но на время непогоды станут недоступными для аренды», — поделились в Whoosh.
Представители сервиса напомнили, что в прошлом году сезон проката стартовал в апреле. Поэтому, вполне вероятно, что и в этом году стоит ориентироваться на апрель.
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