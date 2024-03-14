«Работают не стесняясь»: таксофирмы берут на работу мигрантов с личными автомобилями

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области силовики на регулярной основе проводят профилактические рейды в отношении мигрантов. Уже вынесено более тысячи решений о выдворении иностранных граждан из России и практически полторы тысячи постановлений о запрете въезда на территорию страны.