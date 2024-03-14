«Работают не стесняясь»: таксофирмы берут на работу мигрантов с личными автомобилями

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам источников, в тобольской таксофирме «Автолига» большая часть водителей — представители ближнего зарубежья. Кроме того, пассажирские перевозки они осуществляют на автомобилях, не зарегистрированных в Тюменской области.
Заметим, что иностранные граждане работают и в службах такси, работающих на территории Тюмени. По словам инсайдеров, у некоторых из них нет даже водительских прав.
В документе, подписанным губернатором Александром Моором указано, что на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей.
Во избежание штрафов, все компании региона должны были привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области силовики на регулярной основе проводят профилактические рейды в отношении мигрантов. Уже вынесено более тысячи решений о выдворении иностранных граждан из России и практически полторы тысячи постановлений о запрете въезда на территорию страны.