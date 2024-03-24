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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Синоптики обещают дождь и снег в Тюмени

Дождь, снег и ветер: какая погода будет в последнюю неделю марта в Тюмени

24 марта 2024, 11:22
Фото: 1MI

Синоптики обещают дождь и снег в Тюмени

В Тюмени сегодня к вечеру испортится погода — метеорологи обещают дожди, мокрый снег. Осадки будут идти в областной столице на протяжении нескольких дней.
Фото: гисметео

В понедельник в Тюмени ожидается облачная погода, +3…+6 днем и до +2…+3 в темное время суток, ветер до 5 м/с с порывами до 14 м/с. Во вторник и среду метеорологи обещают дожди, мокрый снег, +6…+9 в светлое время суток и до +1 ночью.

В среду и четверг, 28 и 29 марта, дожди продолжатся, похолодает до +3…-1 днем и -6 в ночные часы. В субботу, 30 марта, столбики термометров в темное время суток опустятся до -8, днем покажут +4…+7, день пройдет без осадков. В воскресенье, в последний день марта, синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и +5…+7.

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