Дождь, снег и ветер: какая погода будет в последнюю неделю марта в Тюмени

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В понедельник в Тюмени ожидается облачная погода, +3…+6 днем и до +2…+3 в темное время суток, ветер до 5 м/с с порывами до 14 м/с. Во вторник и среду метеорологи обещают дожди, мокрый снег, +6…+9 в светлое время суток и до +1 ночью.
В среду и четверг, 28 и 29 марта, дожди продолжатся, похолодает до +3…-1 днем и -6 в ночные часы. В субботу, 30 марта, столбики термометров в темное время суток опустятся до -8, днем покажут +4…+7, день пройдет без осадков. В воскресенье, в последний день марта, синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и +5…+7.