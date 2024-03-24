Дождь, снег и ветер: какая погода будет в последнюю неделю марта в Тюмени

В среду и четверг, 28 и 29 марта, дожди продолжатся, похолодает до +3…-1 днем и -6 в ночные часы. В субботу, 30 марта, столбики термометров в темное время суток опустятся до -8, днем покажут +4…+7, день пройдет без осадков. В воскресенье, в последний день марта, синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и +5…+7.