Певец Emin отменил концерт в Тюмени из-за теракта в Подмосковье

Отметим, что концерт Эмина Агаларова отменяется в Тюмени в связи с днем траура уже второй раз — в марте 2018 года концерт популярного исполнителя Emin’а был перенесен в связи с объявленным в России 28 марта 2018 года днем общенационального траура по погибшим в пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».