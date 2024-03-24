Певец Emin отменил концерт в Тюмени из-за теракта в Подмосковье

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
На официальной странице исполнителя в ВК указано, что концерты перенесены в связи с ужасной трагедией в «Крокус Сити Холле». Информация о новых датах будет размещена позже.
«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — отметил Эмин Агаларов.
Эмин Агаларов — сын бизнесмена, миллиардера Араза Агаларова, которому принадлежит «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. Концертный зал «Крокус Сити Холла» является одним из крупнейших в Москве и способен вместить более семи тысяч человек. В день теракта на концерт группы «Пикник» было распродано более 6 тысяч билетов.
Отметим, что концерт Эмина Агаларова отменяется в Тюмени в связи с днем траура уже второй раз — в марте 2018 года концерт популярного исполнителя Emin’а был перенесен в связи с объявленным в России 28 марта 2018 года днем общенационального траура по погибшим в пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта в стране днем общенационального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. По последним данным, жертвами террористов стали 133 человека.