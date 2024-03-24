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Updated Сегодня, 07:16

В Тюмени отменили выступление певца Эмина Агаларова

Певец Emin отменил концерт в Тюмени из-за теракта в Подмосковье

24 марта 2024, 07:14
Фото: ВК Emin Agalarov

В Тюмени отменили выступление певца Эмина Агаларова

Певец Emin (Эмин Агаларов) отменил концертное выступление в Тюмени, которое должно быть состояться в филармонии 25 марта. Также не состоится 24 марта его выступление в Екатеринбурге.
Сюжет
Концерт
Фото: ВК Emin Agalarov

На официальной странице исполнителя в ВК указано, что концерты перенесены в связи с ужасной трагедией в «Крокус Сити Холле». Информация о новых датах будет размещена позже.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — отметил Эмин Агаларов.

Эмин Агаларов — сын бизнесмена, миллиардера Араза Агаларова, которому принадлежит «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. Концертный зал «Крокус Сити Холла» является одним из крупнейших в Москве и способен вместить более семи тысяч человек. В день теракта на концерт группы «Пикник» было распродано более 6 тысяч билетов.

Отметим, что концерт Эмина Агаларова отменяется в Тюмени в связи с днем траура уже второй раз — в марте 2018 года концерт популярного исполнителя Emin’а был перенесен в связи с объявленным в России 28 марта 2018 года днем общенационального траура по погибшим в пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта в стране днем общенационального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. По последним данным, жертвами террористов стали 133 человека.

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