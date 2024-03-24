Жилой дом загорелся в тюменском дачном сообществе. Есть пострадавший

Жилой дом загорелся в тюменском СНТ

Хозяйственные постройки загорелись сегодня днем в тюменском СНТ «Ручеек». ЧП произошло около часа дня. На тушение пожара были направлены 27 человек личного состава и 9 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.