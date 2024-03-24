Жилой дом загорелся в тюменском дачном сообществе. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
К моменту прибытия первых подразделений огонь с надворных построек перекинулся из-за сильного ветра на соседний жилой дом. К счастью, дальнейшего распространения огня допущено не было.
Общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек. Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне около пяти часов вечера произошел пожар на стройке ЖК «Чаркова, 72» — загорелась гидроизоляция фундамента. Во время пожара никто не пострадал.