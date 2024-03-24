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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Жилой дом загорелся в тюменском СНТ

Жилой дом загорелся в тюменском дачном сообществе. Есть пострадавший

24 марта 2024, 11:29
Фото: МЧС

Жилой дом загорелся в тюменском СНТ

Хозяйственные постройки загорелись сегодня днем в тюменском СНТ «Ручеек». ЧП произошло около часа дня. На тушение пожара были направлены 27 человек личного состава и 9 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

К моменту прибытия первых подразделений огонь с надворных построек перекинулся из-за сильного ветра на соседний жилой дом. К счастью, дальнейшего распространения огня допущено не было.

Общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек. Причины возникновения огня устанавливаются.

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