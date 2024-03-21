Ради расширения Запольной в центре Тюмени изымут землю

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году более чем на 40 миллиардов рублей сократили расходы на содержание и строительство автомобильных дорог. На эти цели было выделено 22 миллиарда рублей, в 2022 году — порядка 65 миллиардов.