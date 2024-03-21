Ради расширения Запольной в центре Тюмени изымут землю

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В распоряжении, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что работы будут проведены за участке Запольной от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Изъят будет земельный участок площадью 620 квадратных метров.
По планам властей, после реконструкции число полос по улице Запольной будет увеличено до шести полос. Работы будут проведены в 2025–2026 годах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году более чем на 40 миллиардов рублей сократили расходы на содержание и строительство автомобильных дорог. На эти цели было выделено 22 миллиарда рублей, в 2022 году — порядка 65 миллиардов.