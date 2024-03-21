nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

В Тюмени ради расширения Запольной изымут землю

Ради расширения Запольной в центре Тюмени изымут землю

21 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI

В Тюмени ради расширения Запольной изымут землю

Тюменские власти изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости в центре города ради проведения работ по реконструкции улицы Запольная.

В распоряжении, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что работы будут проведены за участке Запольной от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Изъят будет земельный участок площадью 620 квадратных метров.

По планам властей, после реконструкции число полос по улице Запольной будет увеличено до шести полос. Работы будут проведены в 2025–2026 годах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году более чем на 40 миллиардов рублей сократили расходы на содержание и строительство автомобильных дорог. На эти цели было выделено 22 миллиарда рублей, в 2022 году — порядка 65 миллиардов.

Читайте также:
Загородные дома и дачи массово распродают тюменцы«Для тебя. 20 лет»: группа «Звери» даст юбилейный концерт в ТюмениВ Тюмени похолодает до -15
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Ремонт дорог#Строительство дорог
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Вчера, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Вчера, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
19 марта, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Вчера, 02:42
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Вчера, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
19 марта, 06:02
"