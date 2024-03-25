Скандальную школу в Тюменской области достроит новая компания

Отметим, что предыдущий подрядчик, компания «Инвестстрой», одержавшая победу в закупке стоимостью 383,9 миллиона рублей, с обязательствами не справился. Строительство учебного заведения подрядная организация должна была завершить в первом квартале 2024 года. Однако на февраль 2024 года работы были выполнены менее чем на 100 миллионов рублей. Контракт с «Иннвестстроем» был расторгнут. Кроме того, фирме начислили штраф и неустойку.