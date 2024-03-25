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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:39

В Тюмени ищут подрядчика для завершения строительства школы в Большом Кранояре

Скандальную школу в Тюменской области достроит новая компания

25 марта 2024, 04:34
Фото: ГУС ТО

В Тюмени ищут подрядчика для завершения строительства школы в Большом Кранояре

Тюменские власти ищут подрядчика, который займется завершением работ по строительству школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района. Закупка стоимостью 312,9 миллиона рублей размещена на портале «Контур. Закупки».

В документах указано, что работы должны быть выполнены в срок до 3 февраля 2025 года. Новое учебное заведение будет рассчитано на 60 детей.

Заявки на участие будут принимать до 8 апреля, подведение итогов состоится 10 апреля 2024 года.

Отметим, что предыдущий подрядчик, компания «Инвестстрой», одержавшая победу в закупке стоимостью 383,9 миллиона рублей, с обязательствами не справился. Строительство учебного заведения подрядная организация должна была завершить в первом квартале 2024 года. Однако на февраль 2024 года работы были выполнены менее чем на 100 миллионов рублей. Контракт с «Иннвестстроем» был расторгнут. Кроме того, фирме начислили штраф и неустойку.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти утвердили проект планировки территории улицы Александра Невского района «Новорощинский». До 2024 года там построят новые дома, школу, детский сад.

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