Возле аэропорта Рощино появится новый микрорайон

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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В документе указано, что на проектируемой территории предусмотрены зона для индивидуального жилищного строительств, зона учебно-образовательного назначения, улично-дорожной сети, зона озелененных территорий общего пользования.
Здесь возведут новый жилой комплекс, под который отведут более 69 тысяч квадратных метров, школу на 1101 место, детский сад на 350 мест. Все работы будут проведены до 2040 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне произошел пожар на стройке строящегося ЖК «Чаркова, 72». Загорелась гидроизоляция фундамента. В тушении огня было задействовано 5 единиц техники, 17 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Во время ЧП никто не пострадал, причина пожара устанавливается.