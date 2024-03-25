nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

На выкуп участков для расширения Запольной в Тюмени выделят 71 миллион рублей

На выкуп участков для расширения улицы Запольной в Тюмени потратят 71 миллион рублей

25 марта 2024, 04:11
Фото: 1MI

На выкуп участков для расширения Запольной в Тюмени выделят 71 миллион рублей

Тюменские власти планируют расширить Запольную до шести полос. Для этого будет изъят участок площадью 620 квадратных метров.

Для расширения улицы Запольной будут изъяты участки. На их выкуп администрация Тюмени потратит 71.6 миллиона рублей, рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта РБК Тюмень.

«Сумма сформирована на основании согласия собственников с размером возмещения на момент составления проекта бюджета на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов. Работа по изъятию земельных участков будет продолжена в 2024 году», — сообщил заместитель директора департамента Алексей Васенин.
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Узнать подробнее

Проектная документация по расширению улицы Запольной одобрена госэкспертизой, стоимость работ будет определена на этапе проведения закупки.

Работы затронут участок от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Для расширения улицы до шести полос будет изъят участок площадью 620 квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что возле тюменского аэропорта Рощино построят новый микрорайон. Под ЖК отведут более 69 тысяч квадратных метров. Также там возведут школу и детский сад.

Читайте также:
Аренда студий подорожала на 40% в Тюменской области из-за несостоявшихся покупателейТюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в поселках14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Улицы#Реконструкция#Финансирование#Земельные участки#Строительство дорог#Любовь Селезнева
24 марта в России объявили днем общенационального траура
23 марта, 13:13
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
22 марта, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
22 марта, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
22 марта, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
22 марта, 09:41
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
22 марта, 07:30
"