На выкуп участков для расширения улицы Запольной в Тюмени потратят 71 миллион рублей

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Для расширения улицы Запольной будут изъяты участки. На их выкуп администрация Тюмени потратит 71.6 миллиона рублей, рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта РБК Тюмень.
«Сумма сформирована на основании согласия собственников с размером возмещения на момент составления проекта бюджета на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов. Работа по изъятию земельных участков будет продолжена в 2024 году», — сообщил заместитель директора департамента Алексей Васенин.
Проектная документация по расширению улицы Запольной одобрена госэкспертизой, стоимость работ будет определена на этапе проведения закупки.
Работы затронут участок от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Для расширения улицы до шести полос будет изъят участок площадью 620 квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что возле тюменского аэропорта Рощино построят новый микрорайон. Под ЖК отведут более 69 тысяч квадратных метров. Также там возведут школу и детский сад.